Đầu bù tóc rối chăm con nhưng chồng vẫn nghĩ vợ sướng, bà xã Việt Anh thề ngưng đẻ từ đây

Mới đây, bà xã Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ clip cậu con trai đang nhõng nhẽo đòi mẹ bế, trong khi đó cô đang bận rộn với hàng tá công việc khác đang chờ. Kèm với clip, Hương Trần than thở rằng đã quá stress vì vừa phải chăm con vừa làm việc nội trợ.

Vợ nam diễn viên Người phán xử khẳng định ở nhà rất mệt, một ngày ba bữa nấu cho con ăn, thu vén việc nhà, sau đó chuẩn bị bữa tối cho gia đình chứ không hề thảnh thơi như chồng vẫn nghĩ. Người đẹp tiết lộ rằng đây là giai đoạn stress nhất từ lúc sinh và thề không bao giờ đẻ thêm em bé.