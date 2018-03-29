Đầu bù tóc rối chăm con nhưng chồng vẫn nghĩ vợ sướng, bà xã Việt Anh thề ngưng đẻ từ đây

Quá mệt mỏi vì phải một mình chăm con và kiêm luôn việc nhà, bà xã Việt Anh tuyên bố sẽ không bao giờ đẻ thêm em bé.
- Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu
- Việt Anh - thiếu gia Phan Hải phim 'Người phán xử' gây sốc khi khoe siêu xe chục tỷ mới tậu
Mới đây, bà xã Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ clip cậu con trai đang nhõng nhẽo đòi mẹ bế, trong khi đó cô đang bận rộn với hàng tá công việc khác đang chờ. Kèm với clip, Hương Trần than thở rằng đã quá stress vì vừa phải chăm con vừa làm việc nội trợ.
Vợ nam diễn viên Người phán xử khẳng định ở nhà rất mệt, một ngày ba bữa nấu cho con ăn, thu vén việc nhà, sau đó chuẩn bị bữa tối cho gia đình chứ không hề thảnh thơi như chồng vẫn nghĩ. Người đẹp tiết lộ rằng đây là giai đoạn stress nhất từ lúc sinh và thề không bao giờ đẻ thêm em bé.
"Huhu ngày ba bữa quần quật với ông con, cho ăn tắm rửa đến nấu ăn cho bố nó về ăn. Vậy mà cứ nghĩ vợ ở nha sướng lắm! Đầu ngứa chả ai trông cho gội. Từ khi đẻ tới giờ, bây giờ mới thực sự thấy strees, thề với đời không bao giờ đẻ nữa", Hương Trần viết.
Chia sẻ này của Hương Trần lập tức nhận được sự đồng cảm của các bà mẹ bỉm sữa. Nhiều người để lại bình luận trách móc các ông chồng không chịu thấu hiểu cho vợ. Họ cho rằng phụ nữ ở nhà chăm con cũng cực nhọc, bận bịu không khác gì đi làm, thậm chí là mệt hơn gấp bội.
"Đàn ông đừng có nghĩ vợ ở nhà chăm con, làm việc nhà là ăn bám, cứ thử đổi chỗ một ngày thì biết tay nhau ngay", một cư dân mạng bình luận. Bên cạnh đó, cũng nhiều khán giả khuyên vợ chồng Việt Anh nên tìm thêm người giúp việc để tình hình bớt căng thẳng.