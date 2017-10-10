Sau nghi án cãi nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến dân mạng ngỡ ngàng khi quấn quýt bên nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dính nghi án tình cảm từ sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Đặc biệt, sau đó cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Dân mạng tin họ đang yêu nhau khi hay dành những lời lẽ ngọt ngào trên mạng xã hội, thậm chí cặp đôi còn bị bắt gặp cùng vào khách sạn giữa đêm.

Tuy nhiên, mới đây dân mạng lại xôn xao trước thông tin cả hai cãi nhau to, thậm chí Hồ Ngọc Hà còn tức giận đẩy Kim Lý xuống xe ngay giữa đường và tự bắt taxi đi tiếp.

Trong khi dân mạng còn đang bán tin bán nghi về sự việc thì “Nữ hoàng giải trí” và người tình lại tiếp tục khiến fan ngỡ ngàng khi tay trong tay vui vẻ đi ăn với bạn bè vào chiều 9/10. Hình ảnh này đã đập tan nghi vấn cãi vã của cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-tan-nghi-an-cai-va-ho-ngoc-ha-va-kim-ly-tay-trong-tay-quan-quyt-di-an-cung-ban-be-245840.html