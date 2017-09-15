Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ

Hơn 7 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Ngọc Lan đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình. Mới đây, “Kiều nữ” và ông xã Thanh Bình khiến dân mạng phát cuồng khi trốn con trai đi chụp ảnh đôi cùng nhau.

Sau 7 tháng, “Kiều nữ” nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối và gương mặt xinh đẹp sau khi sinh con. Đặc biệt, mới đây cô đã tự tin cùng ông xã Thanh Bình phối hợp vô cùng ăn ý, thực hiện bộ ảnh đôi theo phong cách cổ điển khiến dân mạng phát "sốt". Cuộc sống hôn nhân vạn người mê, 'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình Dù không lấy chồng đại gia nhưng cuộc sống của Ngọc Lan sau khi kết hôn vẫn khiến nhiều người mơ ước. Đặc biệt, mới đây, “Kiều nữ” vừa lên tiếng khẳng định "tu ngàn kiếp" mới lấy được ông xã Thanh Bình. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-phat-cuong-vi-ngoc-lan-va-ong-xa-tron-con-trai-tay-trong-tay-chup-anh-doi-234697.html Theo nhinguyen | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-phat-cuong-vi-ngoc-lan-va-ong-xa-tron-con-trai-tay-trong-tay-chup-anh-doi-234697.html