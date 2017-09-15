Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai, tay trong tay chụp ảnh đôi

Hậu trường 15/09/2017 20:28

Hơn 7 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Ngọc Lan đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình. Mới đây, “Kiều nữ” và ông xã Thanh Bình khiến dân mạng phát cuồng khi trốn con trai đi chụp ảnh đôi cùng nhau.

Sau 7 tháng, “Kiều nữ” nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối và gương mặt xinh đẹp sau khi sinh con. Đặc biệt, mới đây cô đã tự tin cùng ông xã Thanh Bình phối hợp vô cùng ăn ý, thực hiện bộ ảnh đôi theo phong cách cổ điển khiến dân mạng phát "sốt".

Dân mạng phát cuồng vì <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ngoc-lan.topic'>Ngọc Lan</a> và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Thanh Bình và bà xã Ngọc Lan "trốn" con trai thể hiện tình cảm mặn nồng trong bộ ảnh mới - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Ngọc Lan khiến các chị em nể phục khi sinh thường và con trai nặng đến 4 kg nhưng có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng - Ảnh: Internet 

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Sau giờ làm việc, "Kiều nữ" và ông xã dành nhiều thời gian bên con trai - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Cặp đôi tình tứ trong bộ ảnh mới khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Ngọc Lan rất tự hào về ông xã Thanh Bình, mới đây đã đăng thông tin chia sẻ, khẳng định bản thân "tu ngàn kiếp" mới gặp được người chồng mang lại hạnh phúc cho mình như vậy - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Thanh Bình được fan biết đến và yêu mến nhờ nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Đặc biệt, Ngọc Lan từng chia sẻ rằng, ông xã không chỉ quán xuyến chu toàn công việc nhà mà còn phụ vợ chăm con - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Ngoài ra, nam diễn viên cũng chưa bao giờ nặng lời hay lớn tiếng gay gắt với bà xã - Ảnh: Internet

Dân mạng phát cuồng vì Ngọc Lan và ông xã 'trốn' con trai đi tình tứ
Trong bộ ảnh theo phong cách cổ điển này, cặp đôi phối hợp rất ăn ý. Ngọc Lan và ông xã luôn trao nhau ánh mắt âu yếm đầy yêu thương khiến nhiều fan không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân vạn người mê, 'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình

Cuộc sống hôn nhân vạn người mê, 'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình

Dù không lấy chồng đại gia nhưng cuộc sống của Ngọc Lan sau khi kết hôn vẫn khiến nhiều người mơ ước. Đặc biệt, mới đây, “Kiều nữ” vừa lên tiếng khẳng định "tu ngàn kiếp" mới lấy được ông xã Thanh Bình.

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