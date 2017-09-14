Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường

Hậu trường 14/09/2017 16:43

Do tính chất công việc, Khánh Thi phải chạy show liên tục và thường xuyên trang điểm khiến làn da trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Tuy nhiên, khi thực sự thấy mặt mộc của “Nữ hoàng dancesport", nhiều người đã bị sốc nặng.

Nổi tiếng là sao nữ có mặt mộc rất khác so với khi trang điểm, Khánh Thi vẫn khiến fan sốc nặng khi thấy mặt mộc của mình. Việc chạy show và dạy nhảy nhiều khiến gương mặt bà xã Phan Hiển đôi khi mệt mỏi và thiếu sức sống, đặc biệt là đôi mắt luôn trong trạng thái thâm quầng trầm trọng. Tuy nhiên, Khánh Thi lại không ngại điều đó. Cô vẫn thường không trang điểm khi ra ngoài. 

Mới đây, bà xã Phan Hiển tiếp tục chia sẻ trên Facebook cá nhân hình ảnh cô để mặc mộc ra đường khiến dân mạng ngỡ ngàng. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho nhan sắc của thần tượng.

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường
Khánh Thi không ngại chia sẻ hình ảnh để mặt mộc đi ăn khuya trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường
Bà xã Phan Hiển không hề trang điểm mà chỉ tô thêm tí son cho bớt nhợt nhạt - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường
Gương mặt nhợt nhạt kém sắc của Khánh Thi khi không son phấn khiến fan bị sốc. Đặc biệt là đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng như gấu trúc khiến fan lo lắng cho sức khỏe của cô - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường - Ảnh 4
Dân mạng lo lắng cho bà xã Phan Hiển vì thức khuya quá nên mắt thâm quầng - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường
Đây không phải lần đầu "Nữ hoàng dancesport" lộ mặt mộc kém sắc  - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường
Gương mặt Khánh Thi lúc trang điểm và không trang điểm quá khác biệt - Ảnh: Internet

Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường - Ảnh 7
Dù kém sắc khi không son phấn nhưng cô luôn được khán giả quan tâm và ủng hộ vì tài năng của mình - Ảnh: Internet

Bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời, Khánh Thi đáp trả thế này khiến ai cũng phải thán phục

Bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời, Khánh Thi đáp trả thế này khiến ai cũng phải thán phục

Khánh Thi khéo léo đáp trả những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phan Hiển làm tất cả đều phải im lặng thán phục.

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