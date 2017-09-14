Dân mạng khiếp sợ khi Khánh Thi để mặt mộc kém sắc ra đường

Do tính chất công việc, Khánh Thi phải chạy show liên tục và thường xuyên trang điểm khiến làn da trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Tuy nhiên, khi thực sự thấy mặt mộc của “Nữ hoàng dancesport", nhiều người đã bị sốc nặng.

Nổi tiếng là sao nữ có mặt mộc rất khác so với khi trang điểm, Khánh Thi vẫn khiến fan sốc nặng khi thấy mặt mộc của mình. Việc chạy show và dạy nhảy nhiều khiến gương mặt bà xã Phan Hiển đôi khi mệt mỏi và thiếu sức sống, đặc biệt là đôi mắt luôn trong trạng thái thâm quầng trầm trọng. Tuy nhiên, Khánh Thi lại không ngại điều đó. Cô vẫn thường không trang điểm khi ra ngoài.

Mới đây, bà xã Phan Hiển tiếp tục chia sẻ trên Facebook cá nhân hình ảnh cô để mặc mộc ra đường khiến dân mạng ngỡ ngàng. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho nhan sắc của thần tượng.

Bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời, Khánh Thi đáp trả thế này khiến ai cũng phải thán phục Khánh Thi khéo léo đáp trả những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phan Hiển làm tất cả đều phải im lặng thán phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-khiep-so-khi-khanh-thi-de-mat-moc-kem-sac-ra-duong-234488.html