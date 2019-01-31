Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết

Hậu trường 31/01/2019 15:02

Tranh thủ những ngày giáp Tết, nhiều cầu thủ đi tút lại vẻ đẹp trai để tận hưởng ngày xuân bên người thân.

Những ngày Tết Nguyên đán gần kề, người người nô nức đi làm đẹp để kịp du xuân. Các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không ngoại lệ. Vì thầy đã về Hàn Quốc ăn Tết nên các cầu thủ tự chăm sóc nhan sắc cho bản thân.

Những ngày qua, hàng loạt chân sút như Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức, Đức Chinh... đều đã đi đổi kiểu tóc mới. Trên trang cá nhân, các "anh hùng sân cỏ" cập nhật hình ảnh điển trai như soái ca và tiết lộ đã sẵn sàng cho một mùa Tết ấm áp bên gia đình.

Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 1
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 2
Quang Hải tranh thủ tút lại nhan sắc để kịp đón Tết - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 3
Chủ nhân giải 'Quả bóng vàng 2018' trông rất lạ mắt với kiểu tóc mới - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 4
Bùi Tiến Dũng đẹp trai ngời ngời khi thay đổi kiểu tóc - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 5
Phan Văn Đức trông như soái ca với kiểu tóc sành điệu - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 6
Đoàn Văn Hậu trông hiền hơn nhiều với kiểu tóc mới - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 7
Công Phượng chia tay mái tóc 'bà thím', trở lại với hình tượng manly - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết - Ảnh 8
Đức Chinh cũng tranh thủ đi làm đẹp ngày cuối năm - Ảnh: Internet

Sau nhiều giải đấu diễn ra liên tục, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều rất mong chờ dịp Tết Nguyên đán để có thể về quê sum vầy bên người thân.

Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ được ở bên bố mẹ nhiều ngày nhất trong năm. Hiện tại, hầu hết các cầu thủ đều đã trở về quê hương để giúp gia đình trang trí nhà cửa và chuẩn bị mâm cỗ cho đêm giao thừa.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam cuộc sống sao Việt

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