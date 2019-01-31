Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết

Những ngày Tết Nguyên đán gần kề, người người nô nức đi làm đẹp để kịp du xuân. Các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không ngoại lệ. Vì thầy đã về Hàn Quốc ăn Tết nên các cầu thủ tự chăm sóc nhan sắc cho bản thân.

Những ngày qua, hàng loạt chân sút như Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức, Đức Chinh... đều đã đi đổi kiểu tóc mới. Trên trang cá nhân, các "anh hùng sân cỏ" cập nhật hình ảnh điển trai như soái ca và tiết lộ đã sẵn sàng cho một mùa Tết ấm áp bên gia đình.