Dàn cầu thủ khoe tóc mới chất lừ chuẩn bị đón Tết

Tranh thủ những ngày giáp Tết, nhiều cầu thủ đi tút lại vẻ đẹp trai để tận hưởng ngày xuân bên người thân.
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Những ngày Tết Nguyên đán gần kề, người người nô nức đi làm đẹp để kịp du xuân. Các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không ngoại lệ. Vì thầy đã về Hàn Quốc ăn Tết nên các cầu thủ tự chăm sóc nhan sắc cho bản thân.
Những ngày qua, hàng loạt chân sút như Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức, Đức Chinh... đều đã đi đổi kiểu tóc mới. Trên trang cá nhân, các "anh hùng sân cỏ" cập nhật hình ảnh điển trai như soái ca và tiết lộ đã sẵn sàng cho một mùa Tết ấm áp bên gia đình.
Sau nhiều giải đấu diễn ra liên tục, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều rất mong chờ dịp Tết Nguyên đán để có thể về quê sum vầy bên người thân.
Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ được ở bên bố mẹ nhiều ngày nhất trong năm. Hiện tại, hầu hết các cầu thủ đều đã trở về quê hương để giúp gia đình trang trí nhà cửa và chuẩn bị mâm cỗ cho đêm giao thừa.