Đàm Vĩnh Hưng hát tặng cô bé ung thư máu qua điện thoại khiến khán giả không cầm được nước mắt

Hậu trường 24/08/2017 10:24

Một cô bé 9 tuổi người Cà Mau bị ung thư máu giai đoạn cuối, ước nguyện của em là được một lần được nghe giọng nói của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nhận được thông tin, "Ông hoàng nhạc Việt" đã lập tức gọi điện đến để hát cho cô bé nghe ngay giữa sân cầu lông, khi anh đang có chuyến công tác ở Hà Nội khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

Vì mong muốn có thể thực hiện điều ước cuối cùng của con gái trước khi em đi về thế giới bên kia, cha của cô bé tên Uyên ở Năm Căn - Cà Mau đã gọi điện đến tổng đài 1080 để nhờ giúp đỡ.  Nhận được tín hiệu từ Sài Gòn chuyển ra, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại gọi điện trực tiếp cho người cha để nói chuyện khiến ông không thể tin nổi vào những gì tai mình đang nghe thấy.

Đàm Vĩnh Hưng hát tặng cô bé ung thư máu qua điện thoại khiến khán giả không cầm được nước mắt - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại gọi điện luôn cho người cha dù anh đang ở trên sân cầu lông - Ảnh: FBNV

Cha của cô bé Uyên liên tục ấp úng và không thể nói được câu nào rõ nghĩa. Ban đầu ông không tin nổi nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng cất lên câu hát quen thuộc “Rót mãi nhũng chén chua cay này...” thì ông đã xúc động đến rơi nước mắt.

Người cha vội vàng chuyển máy cho cô con gái nhỏ để em được nói lên những ước nguyện của mình. “Ấy…ấy…nghệ sỹ ơi! Nghệ sỹ có thể nào để dành cái phần hát này để cho con gái tui được không? Nó thương nghệ sỹ dữ lắm! Hình của nghệ sỹ nó dán kín tường nhà tui ...” - người cha nghẹn ngào.

Cô bé Uyên khi đó dù đã rất mệt nhưng em vẫn cố gắng cất giọng nói thều thào để ra hiệu cho "ông hoàng nhạc Việt" biết rằng cô bé đang nghe anh nói và đang rất nóng lòng được nghe giọng hát của anh. Theo sự mô tả khẩu hình của người cha, Đàm Vĩnh Hưng đã cất vang bài hát Thành phố buồn giữa sân cầu lông khi anh đang chơi thể thao cùng bạn bè.

Đàm Vĩnh Hưng hát tặng cô bé ung thư máu qua điện thoại khiến khán giả không cầm được nước mắt - Ảnh 2
Câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt - Ảnh: FBNV

“Tôi đã hát to qua điện thoại giữa sân cầu lông như thế…Tôi nghẹn...Tôi buồn...Tuổi của con đâu phải để gánh chịu. Tôi phải làm sao? Sau live show! Nhất định sẽ bay xuống thăm con rồi về, cầu mong phép lạ sẽ đến với con!” - Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi anh vừa làm một việc làm vô cùng ý nghĩa.

Việc làm tuy nhỏ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với gia đình cô bé. Người cha dùng hai từ “mang ơn” để gửi đến nam ca sĩ vì hành động cao cả của anh đã giúp họ có thể mãn nguyện trước khi con gái bé bỏng rời xa cõi đời.

Câu chuyện cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả hâm mộ. Họ cầu mong một phép màu nào đó sẽ xuất hiện với cô bé tên Uyên, để em lại được thêm nhiều lần nữa nghe tiếng hát của thần tượng.

“Anh sẽ luôn đuợc ơn trên bù đắp…nghệ sỹ ơi!! Chỉ mình anh duy nhất tuyệt vời nhất mà sống tình cảm như vậy. Cầu mong con khỏe mạnh để đuoc gặp nghệ sỹ và nghe nghệ sỹ hát…” - Tài khoản Facebook Ngoc Hong Nguyen chia sẻ.

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