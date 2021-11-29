Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ 'chạm trán' vợ cũ bầu show tại Mỹ, thái độ của cả hai ra sao hậu ly hôn?

Đây là lần đầu Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ hội ngộ, đứng chung khung hình sau hơn 1 tháng gây xôn xao trước tin ly hôn.
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Vừa qua, cõi mạng không khỏi xôn xao trước thông tin bà Liên Phạm - bầu show hải ngoại đã đệ đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, bà Liên Phạm (Lien Jackie Pham) đã nộp đơn lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021.
Sau thông tin đã nổ ra không ít ồn ào xoay quanh, mới đây, trên mạng xã hội, các hội nhóm bất ngờ lan truyền hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đứng chung khung hình với vợ cũ tại Mỹ. Theo đó, được biết, hình ảnh này được chụp tại hậu trường một buổi diễn ca nhạc tại Mỹ.
Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ khách mời trong chương trình. Trong hình, Đàm Vĩnh Hưng đứng phía ngoài cùng bên trái kề cận Dương Triệu Vũ, còn bầu show Liên Phạm đứng cạnh các nghệ sĩ nữ ở phía bên phải. Dù là đứng cách xa nhau nhưng cả 2 vẫn gây được nhiều chú ý khi xuất hiện sau ồn ào ly hôn.
Đây cũng là lần đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ công khai chung khung hình. Có thể thấy, cả hai vẫn giữ biểu cảm tươi tắn, vui vẻ khi gặp lại nhau. Thế nhưng dường như để tránh những ồn ào không đáng có, Đàm Vĩnh Hưng và vị bầu show quyết định không đứng sát nhau trong khung hình. Trước đó, vào ngày 11/11, giọng ca "Nửa vầng trăng" cũng thông báo đã có mặt tại Mỹ hậu bị đồn cấm nhập cảnh.