Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ 'chạm trán' vợ cũ bầu show tại Mỹ, thái độ của cả hai ra sao hậu ly hôn?

Đây là lần đầu Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ hội ngộ, đứng chung khung hình sau hơn 1 tháng gây xôn xao trước tin ly hôn.

Vừa qua, cõi mạng không khỏi xôn xao trước thông tin bà Liên Phạm - bầu show hải ngoại đã đệ đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, bà Liên Phạm (Lien Jackie Pham) đã nộp đơn lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021.

Sau thông tin đã nổ ra không ít ồn ào xoay quanh, mới đây, trên mạng xã hội, các hội nhóm bất ngờ lan truyền hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đứng chung khung hình với vợ cũ tại Mỹ. Theo đó, được biết, hình ảnh này được chụp tại hậu trường một buổi diễn ca nhạc tại Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ tái ngộ tại Mỹ sau hơn 1 tháng ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ khách mời trong chương trình. Trong hình, Đàm Vĩnh Hưng đứng phía ngoài cùng bên trái kề cận Dương Triệu Vũ, còn bầu show Liên Phạm đứng cạnh các nghệ sĩ nữ ở phía bên phải. Dù là đứng cách xa nhau nhưng cả 2 vẫn gây được nhiều chú ý khi xuất hiện sau ồn ào ly hôn.

Vợ hơn 17 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng đệ đơn ly hôn nam ca sĩ vào tháng 8/2021. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ công khai chung khung hình. Có thể thấy, cả hai vẫn giữ biểu cảm tươi tắn, vui vẻ khi gặp lại nhau. Thế nhưng dường như để tránh những ồn ào không đáng có, Đàm Vĩnh Hưng và vị bầu show quyết định không đứng sát nhau trong khung hình. Trước đó, vào ngày 11/11, giọng ca "Nửa vầng trăng" cũng thông báo đã có mặt tại Mỹ hậu bị đồn cấm nhập cảnh.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ 'cảnh nóng' chưa từng được công bố với Lý Nhã Kỳ, phản ứng của người đẹp mới là điều gây chú ý Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại đoạn clip họp báo cùng Lý Nhã Kỳ trong cho MV mới. Tại đây, anh đã tiết lộ sự thật thú vị về một "cảnh nóng" giữa hai người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-bat-ngo-cham-tran-vo-cu-bau-show-tai-my-thai-do-cua-ca-hai-ra-sao-hau-ly-hon-438930.html