Đàm Thu Trang khoe phong cách thời trang 'mẹ bỉm sữa' sang chảnh, nhan sắc cô nàng không ngừng thăng hạng

Nhiều người không khỏi xuýt xoa khen ngợi độ 'chanh sả' của Đàm Thu Trang sau khi sinh nhóc tỳ thứ 2.

Gần 4 năm sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia đã có thêm nhóc tỳ thứ hai vào ngày 30/5. Theo như lời của nam doanh nhân tiết lộ, quý tử có tên thân mật là Sutin. Gần 4 năm sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia đã có thêm nhóc tỳ thứ hai vào ngày 30/5. Cựu người mẫu thường xuyên đăng tải cuộc sống làm mẹ bỉm trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã khoe loạt ảnh diện đồ sang chảnh, khoe dáng trong căn biệt thự. Bà mẹ 2 con diện trang phục với tông đen chủ đạo, phối cùng bra để khoe khéo vóc dáng thon gọn, nuột nà sau 1 tháng hạ sinh quý tử. Visual rạng rỡ, xinh đẹp của bà xã Cường Đô La khiến người hâm mộ đã để lại vô vàn lời khen ngợi.

Mới đây, cô nàng đã khoe loạt ảnh diện đồ sang chảnh, khoe dáng trong căn biệt thự. Bà mẹ 2 con diện trang phục với tông đen chủ đạo, phối cùng bra để khoe khéo vóc dáng thon gọn, nuột nà sau 1 tháng hạ sinh quý tử.

Visual rạng rỡ, xinh đẹp của bà xã Cường Đô La khiến người hâm mộ đã để lại vô vàn lời khen ngợi. Đàm Thu Trang (SN 1989) là người dân tộc Tày, đến từ Lạng Sơn, được biết đến với vai trò người mẫu, ca sĩ. Cô từng vào top 6 chung cuộc của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020... Cô từng vào top 6 chung cuộc của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong lòng khán giả. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện bên cạnh nam doanh nhân Cường Đô La với tư cách bạn gái, cô trở thành cái tên được dư luận quan tâm hết mực.

Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong lòng khán giả. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2019 với sự tham dự của bạn bè, người thân. Trước đó, cả hai không ngại đăng ảnh tình tứ và xưng hô “chồng - vợ” khiến nhiều người ''ghen tị''. Về chung một nhà, Cường Đô la và Đàm Thu Trang trở thành cặp đôi giàu có bậc nhất showbiz Việt. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1/2019 với sự tham dự của bạn bè, người thân. Một năm sau ngày cưới, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng chào đời. Từ khi chào đời, Suchin - con gái Cường Đô La "đốn tim" dân tình bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Kể từ khi mang bầu nhóc tỳ thứ hai, Đàm Thu Trang lựa chọn giữ kín việc có tin vui và chỉ công khai khi đang ở những tháng cuối thai kỳ. Từ khi chào đời, Suchin - con gái Cường Đô La "đốn tim" dân tình bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Kể từ khi mang bầu nhóc tỳ thứ hai, Đàm Thu Trang lựa chọn giữ kín việc có tin vui và chỉ công khai khi đang ở những tháng cuối thai kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-khoe-phong-cach-thoi-trang-me-bim-sua-sang-chanh-nhan-sac-co-nang-khong-ngung-thang-hang-597826.html