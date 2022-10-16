Đại diện Việt Nam Lâm Thu Hồng trở thành Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu 2022

Hậu trường 16/10/2022 10:22

Người đẹp Lâm Thu Hồng đã chính thức đoạt danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2022 (Miss Globe).

Theo VietNamNet, chung kết Miss Globe diễn ra tại Tirana, Albania vào tối ngày 15/10 (sáng 16/10 theo giờ Việt Nam). Vượt qua hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, thí sinh Việt Nam Lâm Thu Hồng đã xuất sắc vào đến top 5 của cuộc thi.

lam thu hong 1
Lâm Thu Hồng được trao cho ngôi vị Á hậu 4 Miss Globe 2022 - Ảnh: FBNV

Kết quả chung cuộc, Lâm Thu Hồng được trao cho ngôi vị Á hậu 4. Bên cạnh đó, ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện đến từ Dominica, Á hậu 1 xướng tên đại diện UAE, Á hậu 2 thuộc về Albania và Á hậu 3 gọi tên đại diện Thái Lan.

Ngoài ngôi vị Á hậu 4, Lâm Thu Hồng còn được nhận giải Trang phục dân tộc (Best National Costume) với bộ xiêm y nặng hơn 25kg mang tên "Trai - Việt Nam". Trang phục này được thực hiện với ý nghĩa thể hiện ý chí kiên cường, sự vươn lên và quảng bá ngọc trai - làng nghề truyền thống của dân tộc.

lam thu hong 2
Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, Lâm Thu Hồng chia sẻ: "Hồng đã vỡ òa hạnh phúc khi Việt Nam xướng tên lần lượt vào các top và quan trọng hơn khi chúng ta đã thắng giải Best National Costume - giải thưởng là niềm tự hào dân tộc của Hồng. Và hơn thế Hồng đã mang về danh hiệu Á hậu 4 cho tất cả người hâm mộ đang theo dõi và ủng hộ cho Hồng trên hành trình vừa qua".

lam thu hong 3
Chia sẻ của Lâm Thu Hồng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Lâm Thu Hà đã bị thất lạc hành lý khi quá cảnh từ Dubai sang Tirana, Albania. Trong suốt thời gian chờ đợi hành lý đến tay, người đẹp phải sử dụng trang phục được ban tổ chức cung cấp và giữ lớp trang điểm thật cẩn thận trong khi các thí sinh khác có thể tự do thay đổi trang phục và tham gia các hoạt động khác nhau.

lam thu hong 4

Sự cố này đã khiến cho Lâm Thu Hồng bị ảnh hưởng tâm lý khác nhiều. Tuy nhiên, người đẹp đã được người thân, đồng nghiệp và bạn bè động viên cũng như truyền năng lượng để cô tiếp tục cuộc thi.

Trở lại sân khấu sau 4 năm, Hoài Lâm xúc động quên lời, cam kết hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc

Trở lại sân khấu sau 4 năm, Hoài Lâm xúc động quên lời, cam kết hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc

Hoài Lâm vừa qua đã có màn trở lại showbiz sau 4 năm dài không biểu diễn trên sân khấu thông qua một đêm nhạc tại Đà Lạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Thu Hồng Á hậu Lâm Thu Hồng Hoa hậu Hoàn cầu 2022 Miss Globe 2022

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 11 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh