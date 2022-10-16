Đại diện Việt Nam Lâm Thu Hồng trở thành Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu 2022

Người đẹp Lâm Thu Hồng đã chính thức đoạt danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2022 (Miss Globe).

Theo VietNamNet, chung kết Miss Globe diễn ra tại Tirana, Albania vào tối ngày 15/10 (sáng 16/10 theo giờ Việt Nam). Vượt qua hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, thí sinh Việt Nam Lâm Thu Hồng đã xuất sắc vào đến top 5 của cuộc thi. Lâm Thu Hồng được trao cho ngôi vị Á hậu 4 Miss Globe 2022 - Ảnh: FBNV Kết quả chung cuộc, Lâm Thu Hồng được trao cho ngôi vị Á hậu 4. Bên cạnh đó, ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện đến từ Dominica, Á hậu 1 xướng tên đại diện UAE, Á hậu 2 thuộc về Albania và Á hậu 3 gọi tên đại diện Thái Lan.

Ngoài ngôi vị Á hậu 4, Lâm Thu Hồng còn được nhận giải Trang phục dân tộc (Best National Costume) với bộ xiêm y nặng hơn 25kg mang tên "Trai - Việt Nam". Trang phục này được thực hiện với ý nghĩa thể hiện ý chí kiên cường, sự vươn lên và quảng bá ngọc trai - làng nghề truyền thống của dân tộc. Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân của mình, Lâm Thu Hồng chia sẻ: "Hồng đã vỡ òa hạnh phúc khi Việt Nam xướng tên lần lượt vào các top và quan trọng hơn khi chúng ta đã thắng giải Best National Costume - giải thưởng là niềm tự hào dân tộc của Hồng. Và hơn thế Hồng đã mang về danh hiệu Á hậu 4 cho tất cả người hâm mộ đang theo dõi và ủng hộ cho Hồng trên hành trình vừa qua".

Chia sẻ của Lâm Thu Hồng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Lâm Thu Hà đã bị thất lạc hành lý khi quá cảnh từ Dubai sang Tirana, Albania. Trong suốt thời gian chờ đợi hành lý đến tay, người đẹp phải sử dụng trang phục được ban tổ chức cung cấp và giữ lớp trang điểm thật cẩn thận trong khi các thí sinh khác có thể tự do thay đổi trang phục và tham gia các hoạt động khác nhau. Sự cố này đã khiến cho Lâm Thu Hồng bị ảnh hưởng tâm lý khác nhiều. Tuy nhiên, người đẹp đã được người thân, đồng nghiệp và bạn bè động viên cũng như truyền năng lượng để cô tiếp tục cuộc thi.

Trở lại sân khấu sau 4 năm, Hoài Lâm xúc động quên lời, cam kết hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc Hoài Lâm vừa qua đã có màn trở lại showbiz sau 4 năm dài không biểu diễn trên sân khấu thông qua một đêm nhạc tại Đà Lạt.

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