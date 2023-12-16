Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò

Hậu trường 16/12/2023 09:41

Đến nay, cặp đôi đã có 6 năm gắn bó và tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu.

Tronie Ngô là một trong những thành viên của nhóm nhạc đình đám 365, cùng thời với S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will, Issac. Sau khi rời nhóm, Tronie Ngô khá chật vật để tìm hào quang riêng trong sự nghiệp âm nhạc tuy nhiên chuyện tình cảm của anh chàng với người đẹp Kiểu Ngân lại nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của anh chàng với người đẹp Kiểu Ngân lại nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Mới đây, sau 6 năm hẹn hò, Tronie Ngô đã chính thức thông báo ngày "rước nàng về dinh". Theo đó, ngày trọng đại của cặp đôi sẽ tổ chức vào 25/1/2024, hứa hẹn sẽ là lễ cưới quy tụ nhiều sao Việt đình đám.

Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò - Ảnh 2
Ngày trọng đại của cặp đôi sẽ tổ chức vào 25/1/2024, hứa hẹn sẽ là lễ cưới quy tụ nhiều sao Việt đình đám

Trước đó, cả hai đã tung ảnh cưới đầu tiên, đồng thời gửi thiệp mời online cũng đến những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Bên dưới bài đăng thông báo ngày vui, ồ ạt bạn bè, người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng hạnh phúc và mong ngóng ngày được nhận thiệp đến tay.

Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò - Ảnh 3
Cặp đôi đã tung ảnh cưới đầu tiên, đồng thời gửi thiệp mời online cũng đến những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết

Vợ sắp cưới của Tronie Ngô được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015. Sau đó, cô lấn sân vào showbiz và thành công khi đoạt giải Én Vàng 2017. Hiện, cô vừa là một MC và vừa làm kinh doanh. 

Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò - Ảnh 4
Cựu thành viên 365 chính thức chốt ngày 'rước nàng về dinh' sau 6 năm hẹn hò - Ảnh 5
Vợ sắp cưới của Tronie Ngô được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015. Sau đó, cô lấn sân vào showbiz và thành công khi đoạt giải Én Vàng 2017

Cả hai tình cờ gặp nhau vào năm 2017 thông qua bạn bè chung. Ngày Valentine năm 2019, chàng ca sĩ Tronie lần đầu công khai bạn gái Kiều Ngân sau 2 năm hẹn hò. Từ khi công khai, cả 2 thường xuyên chia sẻ về những buổi hẹn, du lịch lãng mạn. Tronie Ngô và Kiều Ngân còn thường xuyên xuất hiện tham gia sự kiện cùng nhau. Đến nay, cặp đôi đã có 6 năm gắn bó và tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu.

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