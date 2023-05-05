Cuộc sống của sao Việt sau khi lấy chồng Tây: Người hạnh phúc viên mãn, người đứt gánh giữa đường

Ca sĩ Thu minh lên xe hoa cùng doanh nhân người Hà Lan tên Otto De Jager năm 2012. Hôn lễ của cô và chồng hơn 20 tuổi được tổ chức tại Hà Lan, thế nhưng đến tận năm 2019, Thu Minh mới công khai ảnh cưới của cô và chồng với công chúng.

Ông xã doanh nhân cũng thường xuyên xuất hiện cùng nữ ca sĩ, tháp tùng cô đi diễn và tham gia các sự kiện. Không chỉ thế, chồng của nữ ca sĩ thẳng tay chi tiền tặng vợ xe hơi đắt tiền, đồ hàng hiệu, nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng.

Trải qua hơn 10 năm, cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ Bay nhận được không ít sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn, cô được chồng yêu chiều hết mực, không cần phải đi diễn để kiếm tiền nhiều như trước đây vì hiện tại tất cả mọi thứ đã được ông xã lo liệu.

Chồng của nữ ca sĩ thẳng tay chi tiền tặng vợ xe hơi đắt tiền, đồ hàng hiệu, nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Cô và chồng đã có 1 con trai và hiện tại đang sống tại Singapore. Thu Minh vẫn thường xuyên di chuyển giữ Singapore và Việt Nam để hoạt động nghệ thuật trong sự ủng hộ và động viên của chồng. Dù không còn xuất hiện nhiều trong làng giải trí nhưng nữ ca sĩ vẫn được đông đảo khán giả quan tâm và theo dõi trên mạng xã hội.

Cô và chồng đã có 1 con trai và hiện tại đang sống tại Singapore - Ảnh: FBNV

Nguyệt Ánh

Nguyệt Ánh bất ngờ lên xe hoa về chung một nhà với ông xã người Ấn Độ năm 2017. Sau một năm kết hôn, cô sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên và chồng trong thời gian qua vẫn sống và làm việc tại Việt Nam. Cô chia sẻ rằng mình được chồng chiều chuộng và yêu thương hết mực, không những thế ông xã người Ấn luôn tôn trọng và ủng hộ những mong muốn, quyết định của cô.

Nguyệt Ánh bất ngờ lên xe hoa về chung một nhà với ông xã người Ấn Độ năm 2017 - Ảnh: FBNV

Tưởng chừng cuộc hôn nhân của cô toàn màu hồng, tuy nhiên trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên đã chia sẻ vào thời điểm mới sinh con, cô từng rơi vào trầm cảm nặng vì những khó khăn và áp lực khi chăm con nhưng bị dồn nén quá lâu chẳng biết tâm sự cùng ai, đã có lúc cô còn 'nghĩ quẩn'. Nhờ sự động viên từ gia đình nên nữ diễn viên sinh năm 1984 nhanh chóng vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực.

Nữ diễn viên đã chia sẻ vào thời điểm mới sinh con, cô từng rơi vào trầm cảm nặng vì những khó khăn và áp lực - Ảnh: FBNV

Tại thời điểm hiện tại, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí mà thay vào đó là tập trung vào kinh doanh và giành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải khoảnh khắc bên cạnh con trai.

Cô tập trung vào kinh doanh và giành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Lan Phương

Lan Phương là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình VTV, chuyện tình cảm của nữ diễn viên và ông xã ngoại quốc David Duffy từng khiến nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Cô và chồng bén duyên vào năm 2017, ai cũng bất ngờ khi cô chia sẻ mối tình của cô và ông xã chỉ trong 3 ngày sau lần hẹn hò đầu tiên, cả hai đã yêu nhau.

cô chia sẻ mối tình của cô và ông xã chỉ trong 3 ngày sau lần hẹn hò đầu tiên, cả hai đã yêu nhau - Ảnh: FBNV

Tháng 5/2018, nữ diễn viên và chồng đón con gái đầu lòng. Mặc dù đã có gia đình, nhưng Lan Phương vẫn rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Điều đó cũng ngầm khẳng định cô luôn được chồng và gia đình ủng hộ, tạo điều kiện để theo đuổi nghiệp diễn và phát triển sự nghiệp hết mức có thể.

Chồng và gia đình ủng hộ, tạo điều kiện để theo đuổi nghiệp diễn và phát triển sự nghiệp hết mức có thể - Ảnh: FBNV

Tháng 5/2018, nữ diễn viên và chồng đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm là cái tên được quan tâm nhiều tại thời điểm hiện tại, cô cũng có hôn nhân hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ. Cô và chồng chính thức "về chung một nhà" vào đầu năm 2019 và vào tháng 7/2021, cả hai đón con gái đầu lòng.

Vào tháng 7/2021, cả hai đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Cô và chồng chính thức "về chung một nhà" vào đầu năm 2019 - Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm không những không cần lo lắng việc nhà mà còn được chồng ủng hộ theo đuổi sự nghiệp ca hát. Hiện tại, vợ chồng nữ ca sĩ sống và làm việc tại TPHCM, song hai vợ chồng vẫn tranh thủ thời gian những dịp đặc biệt để sang Ấn Độ thăm gia đình chồng.

Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm không những không cần lo lắng việc nhà mà còn được chồng ủng hộ theo đuổi sự nghiệp ca hát - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn là một trong những nàng dâu có phước nhất Vbiz khi được mẹ chồng "cưng như cưng trứng", luôn yêu thương và đứng ra bảo vệ như con ruột. Hiếm có người nào làm dâu nhà ngoại quốc lại được lòng gia đình chồng như Võ Hạ Trâm.

Hoàng Oanh

Tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh cùng chồng người Mỹ Jack Cole lên xe hoa. Theo nhiều chia sẻ của nữ MC thì chồng chính là người chủ động theo đuổi cô sau cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh cùng chồng người Mỹ Jack Cole lên xe hoa - Ảnh: Internet

Tháng 2/2020, cô và chồng thông báo 'có tin vui'. Nhiều khán giả hy vọng đây sẽ là bến đỗ bình yên và hạnh phúc của nữ MC Hoàng Oanh sau những mối tình không trọn vẹn trước đó.

Nhiều khán giả hy vọng đây sẽ là bến đỗ bình yên và hạnh phúc của nữ MC Hoàng Oanh sau những mối tình không trọn vẹn trước đó - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân cũng gặp không ít trắc trở khi Hoàng Oanh và và chồng phải ở xa nhau, chồng thì làm việc tại Singapore còn cô thì ở Việt Nam. Thời điểm cô mang thai và sinh con, cô không có chồng bên cạnh nên đã nhiều lần tủi thân và nhiều căng thẳng.

Tháng 9/2020, nữ MC quyết định bế con trai sang Singapore để đoàn tụ cùng chồng. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, MC Hoàng Oanh gặp áp lực vì vừa phải chăm con, vừa phải làm việc nhà. Không những thế, sự bất đồng của cô và ông xã về văn hóa và cách nuôi dạy con cũng lên 'đỉnh điểm'.

Tháng 9/2020, nữ MC quyết định bế con trai sang Singapore để đoàn tụ cùng chồng - Ảnh: Internet

Hoàng Anh và chồng Tây bất ngờ tuyên bố 'đường ai nấy đi' vào tháng 2/2022 trước những nghi ngờ rạn nứt của cộng đồng mạng. Sau khi chia tay, nữ MC một mình nuôi con.