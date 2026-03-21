Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ

Hậu trường 21/03/2026 06:00

Sau sự ra đi của Quý Bình, đời sống của vợ anh - doanh nhân Ngọc Tiền trở thành tâm điểm chú ý. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, lại giữ lối sống kín tiếng trong nhiều năm, mọi thông tin liên quan đến Ngọc Tiền càng được dư luận quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh cá nhân cô liên tiếp đối diện với biến cố.

Sau tang lễ của Quý Bình, Ngọc Tiền gần như rút khỏi các hoạt động công khai, không xuất hiện trước truyền thông. Nữ doanh nhân duy trì cuộc sống khép kín, dành thời gian cho công việc và con trai.

Những thông tin được chia sẻ từ người quen cho thấy, cô hạn chế tiếp xúc bên ngoài, giữ khoảng cách với truyền thông và không có phát ngôn chính thức.

Trước đó, trong thời gian hôn nhân, Ngọc Tiền cũng hiếm khi xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện giải trí. Dù vậy, trong một số dịp đặc biệt, cô vẫn đồng hành cùng cố nghệ sĩ Quý Bình.

Cuộc sống của bà Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình trước khi bị bắt giữ - Ảnh 1
Ngọc Tiền cũng hiếm khi xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện giải trí. Dù vậy, trong một số dịp đặc biệt, cô vẫn đồng hành cùng cố nghệ sĩ Quý Bìn

Quý Bình và Ngọc Tiền kết hôn vào cuối năm 2020 sau một thời gian tìm hiểu. Hôn lễ được tổ chức riêng tư. Trước khi lập gia đình, nam nghệ sĩ từng chia sẻ lý do lựa chọn bạn đời là sự giản dị và cảm giác bình yên mà Ngọc Tiền mang lại.

Khi NSƯT Quý Bình qua đời xuất nhiều nguồn tin việc bà Ngọc Tiền bỏ bê, không chăm sóc chồng khi ốm bệnh. Diễn viên Kim Tuyến sau đó phủ nhận thông tin này.

Diễn biến mới nhất liên quan đến bà Ngọc Tiền đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo thông tin từ cơ quan chức năng ngày 20.3, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được xác định có liên quan đến một dự án bất động sản tại Phú Quốc.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra

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