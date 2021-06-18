Cũng 200 triệu, người ‘giữ dùm’ không ‘nhả’, người ‘chi lớn’ mua micro siêu sang cho con gái nuôi phát hành bài hát mới

Quang Lê không ngần ngại chi tiền đầu tư cho con gái nuôi phát triển sự nghiệp. Thậm chí anh còn bỏ ra số tiền gần 200 triệu đồng chỉ để "sắm" cho con chiếc micro nhập khẩu từ Mỹ trong dịp Phương Mỹ Chi phát hành ca khúc mới.

Trong showbiz Việt, không hiếm những nghệ sĩ nổi tiếng nhận con nuôi nhưng có lẽ Quang Lê và Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ cảm mến vì tình cảm mà cặp bố con này dành cho nhau. Hiện nay, MXH đang xôn xao vì lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường khi CĐM cho rằng nữ ca sĩ giữ tiền cát xê của con, ngay cả số tiền thưởng 200 triệu khi nam ca sĩ đạt danh hiệu quán quân Tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí cũng được quản lý cô "giữ giùm". Và nhiều dân mạng cũng đã tinh ý phát hiện ra, cũng với số tiền 200 triệu, Quang Lê lại mua cho con gái nuôi 1 chiếc micro nhập khẩu từ Mỹ khi con gái nuôi là Phương Mỹ Chi chuẩn bị phát hành ca khúc mới.

Giọng ca sinh năm 1979 không ngại 'vung tay' đầu tư cho con gái tài năng - Ảnh: Internet Thời điểm năm 2013, chiếc micro có trị giá khoảng 10.000 đôla (tương đương hơn 200 triệu). Bên cạnh đó, Quang Lê còn chi thêm 20 triệu để đặt ca khúc độc quyền cho Phương Mỹ Chi chỉ vì "chị Bảy" chia sẻ rất thích ca khúc đó. Qua những màn "đầu tư" khủng cho con gái nuôi, nhiều người nhận xét Quang Lê có lẽ là ông bố chịu chi "nhất hệ mặt trời". Cặp bố con vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cho tới tận bây giờ - Ảnh: Internet Không chỉ mạnh tay đầu tư cho con phát triển tài năng, tình cảm mà ông bố này dành cho con còn thể hiện qua những lần khoe ảnh chụp hình nhắng nhít cùng con trên MXH. Dù đã bước sang tuổi 42 nhưng giọng ca Đắp mộ cuộc tình không ngại tạo dáng nhí nhảnh, tươi cười bên cô con gái nuôi.

Quang Lê tạo dáng nhí nhảnh cùng Phương Mỹ Chi - Ảnh: FB Có lẽ vì những tình cảm chân thành được nhận từ Quang Lê mà ngay cả khi giọng ca nhí đã rời công ty của bố vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, thậm chí còn nấu chè mang sang cho bố. Cặp bố con Quang Lê ghi điểm bởi những hành động quan tâm, chăm sóc và không tiếc tiền đầu tư cho con gái nuôi phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 18, giọng ca Quê em mùa nước lũ đã có nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng những khán giả yêu nhạc bolero, 1 phần chính là nhờ bước đệm vững chắc mà bố nuôi đã dày công hỗ trợ.

Quang Lê 'bóc mẽ' sự thật tin đồn 'Phi Nhung về Mỹ trốn scandal' ngay giữa ồn ào với Hồ Văn Cường Sau nhiều đồn đoán không hay, Quang Lê đã gián tiếp tiết lộ lý do thật sự cho việc Phi Nhung về Mỹ ngay thời điểm mà tên tuổi cô bị dính vào vô số các tin đồn không hay.

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