Công Vinh - Thủy Tiên chở nhau trên chiếc Dream cà tàng dạo phố

Một fan bắt gặp Công Vinh đang chở bà xã Thủy Tiên đi hóng mát trên chiếc xe Dream cũ nên đã vội vàng ghi lại hình ảnh dễ thương này và gửi cho thần tượng.

Trên chiếc xe Dream huyền thoại, cựu tiền đạo Công Vinh đèo bà xã Thủy Tiên trong trang phục không thể đời thường hơn khiến nhiều fan thật sự ganh tị trước hạnh phúc giản đơn của cặp vợ chồng nổi tiếng này.

Không phô trương, không màu mè với xe hơi áo lụa, Thủy Tiên chỉ mặc một chiếc váy maxi giản dị, đi dép lào và ngồi tựa sau lưng chồng ôm eo tình tứ. Công Vinh cũng không ngoại lệ. Anh đội chiếc nón bảo hiểm cũ, mặc quần cộc và đi đôi dép cao su bình dân đèo vợ trên đường khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía họ.

“Cứ mỗi chiều mát là anh tư chở chị 8 đi gom hụi trên chiếc xe Dream huyền thoại. Cảm ơn bé 7 nào đã chụp hình này nha” – Thủy Tiên chú thích hài hước khi chia sẻ khoảnh khắc hiếm thấy của hai vợ chồng.

Thủy Tiên - Công Vinh được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất và hạnh phúc bậc nhất trong showbiz Việt. Mặc dù cả hai đều giỏi kiếm tiền và sở hữu khối gia sản khổng lồ nhưng có cuộc sống đời tư khá mộc mạc.

Ngoài thời gian đi hát, Thủy Tiên cũng trồng thêm rau ở vườn nhà cho con gái ăn. Nữ ca sĩ thường tự tay vào bếp để chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng con thưởng thức. Ngược lại, Công Vinh cũng luôn sẵn sàng xắn tay áo lau dọn nhà cửa, chăm sóc con cái vườn tược cùng vợ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Cặp vợ chồng nổi tiếng đều theo đạo Phật nên rất biết tiết chế cảm xúc để giữ hòa khí trong gia đình Thủy Tiên - Công Vinh cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì thường xuyên làm từ thiện và không sát sinh.

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