Công Vinh bị chỉ trích "khoe của" khi tặng vợ xe sang

Hậu trường 25/04/2016 10:59

Mới đây, tiền đạo Công Vinh gây chú ý trên trang cá nhân khi đăng tải bức ảnh khoe nội thất chiếc xe sang là món quà của anh dành tặng bà xã Thủy Tiên.

Cùng với chiếc xế hộp tiền tỷ, Công Vinh viết: "Quà cho vợ", cùng với lời nhắn nhủ, Công Vình còn kèm theo những biểu tượng trái tim cùng trạng thái "cảm thấy tuyệt vời". Hình ảnh của Công Vinh hiện nhận được gần 30.000 lượt "like" từ phía các fan, cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ.

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Hình ảnh và dòng status của Công Vinh nhận được rất nhiều lời khen vì sự galăng và chiều vợ. "Tìm được người chồng như Công Vinh không dễ, nỗ lực cho sự nghiệp nhưng vẫn toàn tâm với gia đình. Giới trẻ nên học hỏi và thần tượng Công Vinh. Chị rất ngưỡng mộ hình ảnh của em, chúc mừng Thủy Tiên", một fan tên Thu Hà bình luận. "Ước gì lấy được người chồng như anh ấy", nickname Hoa Bồ Công Anh chia sẻ. "Chị Thủy Tiên sướng nhé. Được anh Vinh chiều ghê", fan nữ tên Phương Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chân sút quê Nghệ An.

Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến chỉ trích rằng Công Vinh khoe mẽ và khuyên anh nên dùng tiền của mình cho công tác từ thiện. Điều này tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt giữa các fan và anti-fan của tiền đạo Bình Dương. "Khoe mẽ quá trời", "Giàu mà khiêm tốn người ta mới trọng. Giàu mà chảnh thì chẳng ai ưa", hai comment thể hiện thái độ "khó chịu".

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Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên

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Thủy Tiên khoe ảnh chụp ảnh tự sướng với ông xã Công Vinh trên facebook, cô viết: "Đi sự kiện cùng bạn trai".

 

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