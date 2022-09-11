Con trai minh tinh Thẩm Thuý Hằng tiết lộ bất ngờ về lý do mẹ 'mất tích' trong những năm cuối đời

Hậu trường 11/09/2022 09:33

Trong những năm cuối đời của mình, minh tinh Thẩm Thúy Hằng sống ẩn và chuyên tâm làm từ thiện.

Vài năm trước khi qua đời, Thẩm Thúy Hằng rất ít khi xuất hiện công khai trước công chúng. Từng là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất Việt Nam, sự "mất tích" của bà khiến công chúng không khỏi tò mò và đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh việc này.

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Nhan sắc thời trẻ của Thẩm Thúy Hằng - Ảnh: Internet

Theo báo Người Lao Động, anh Nguyễn Xuân Ái Quốc - con trai thứ 3 của Thẩm Thúy Hằng - đã tiết lộ tình hình của nữ minh tinh trong những năm cuối đời. Cụ thể, trong thời gian này, bà chỉ chuyên tâm làm từ thiện và sống bình lặng, tránh xa những sự ồn ào. Đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bà càng ở nhà nhiều vì người thân lo sợ sức khỏe bà không đủ để chống lại dịch bệnh.

"Mẹ tôi không hề trốn tránh mọi người như lời đồn. Khi bạn bè thân hữu muốn gặp, chúng tôi vẫn sắp xếp buổi trò chuyện thân tình với mẹ tại nhà riêng." - anh Nguyễn Xuân Ái Quốc cho hay. Chia sẻ này của con trai làm đập tan đi tin đồn Thẩm Thúy Hằng từ chối tiếp xúc với mọi người do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

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Con trai bác bỏ tin đồn Thẩm Thúy Hằng mất do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, con trai của cố minh tinh còn cho biết thêm, sự ra đi của bà khiến ai cũng bất ngờ vì thường ngày bà tập thể dục đều đặn và ăn chay trường, anh nói: “Khi nghe tin mẹ ra đi, cả gia đình anh đều bàng hoàng vì tối hôm trước, khi gọi video call cho mẹ, anh vẫn yên tâm rằng mẹ sẽ ổn nhưng không ngờ bà ra đi ngay sáng hôm sau”.

Ngoài ra, anh Quốc cũng đính chính rằng người nhiều năm nay chăm sóc Thẩm Thúy Hằng là cháu ruột chứ không phải các con. Anh cho hay, vì mẹ mình muốn gắn bó với các hoạt động từ thiện tại Việt Nam và có nhiều bạn bè ở đây nên đã quyết định không cùng với các con sang nước ngoài định cư.

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