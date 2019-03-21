Con trai Lê Phương được khen điển trai như sao Hàn

Trong loạt ảnh mới đăng tải, con trai Lê Phương được nhiều người khen giống sao Hàn bởi vẻ ngoài điển trai như tài tử.

Mới đây, diễn viên Lê Phương đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh đưa con trai đi làm răng. Nữ diễn viên hài hước nhận xét rằng tuy chờ khám răng nhưng bé Cà Pháo vẫn vô cùng thần thái. Bài chia sẻ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều dành tặng những lời khen cho góc nghiêng đẹp xuất thần của con trai Lê Phương.

Có thể thấy, bé Cà Pháo càng lớn càng giống ba Quách Ngọc Ngoan với vẻ ngoài đẹp trai và thu hút. Đặc biệt là khi cười, cậu bé như muốn thôi miên người khác bởi đôi mắt một mí rất có hồn. Nhiều người nhận xét, chỉ vài năm nữa thôi Cà Pháo sẽ là một trong những hotboy đình đám trên mạng xã hội.

Con trai Lê Phương được nhận xét điển trai như sao Hàn - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo có nhiều nét giống ba - Ảnh: FBNV

Tuy mới 7 tuổi nhưng con trai Lê Phương đã tạo dáng rất chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo hiện sống ở Trà Vinh cùng bà ngoại nhưng thi thoảng được Lê Phương và Trung Kiên đón lên Sài Gòn - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo là con trai của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé sống cùng nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ. Đến tuổi học mẫu giáo, bé Cà Pháo được Lê Phương gửi về cho bà ngoại ở Trà Vinh chăm sóc và đưa đến trường. Vì sống xa Sài Gòn nên cậu bé ít có cơ hội gặp cha đẻ. Hiện tại, Lê Phương đã kết hôn với Trung Kiên và đang mang thai lần nữa. Nam ca sĩ cũng thương yêu con trai của vợ không khác gì máu mủ của mình.

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