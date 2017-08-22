Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng đòi thêm em bé

Đặc biệt, bên cạnh hình ảnh, nam diễn viên không quên kèm theo dòng trạng thái: “Cái bụng mới chang bang đó mà giờ đâu mất tiêu. Nhớ cái bụng bự bự quá”.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải hình ảnh của anh cùng bà xã Ngọc Lan lúc cô đang mang thai bé Phôi.

Dưới bài viết của ông xã, Ngọc Lan cũng hưởng ứng nói rằng mình cũng cảm thấy nhớ. Cô chia sẻ: “Nhớ quá đi à”.

Trước hành động của Thanh Bình, nhiều khán giả cho rằng anh đang muốn bà xã Ngọc Lan sinh thêm em cho Phôi.

Dòng trạng thái của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của fan. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận dưới bài viết.

Một người chơi facebook hào hứng: “Kiểu này ảnh muốn đứa nữa rồi chị Lan Nguyễn ơi hehe”.

Đặc biệt, không ít khán giả cũng vui vẻ động viên cặp đôi tranh thủ kiếm luôn công chúa để đẹp giống mẹ Ngọc Lan.

Trước đó, Ngọc Lan cũng khiến fan xúc động khi gửi đến Thanh Bình những lời ngọt ngào và tình cảm. Cô chia sẻ trên trang facebook cá nhân hình ảnh ông xã đang chăm sóc con cùng lời cảm ơn vì anh đã vất vả ngày đêm và không ngại khó ngại khổ chăm lo cho Phôi phụ chị.