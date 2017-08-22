Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng ẩn ý đòi thêm em bé

Hậu trường 22/08/2017 12:45

Dòng trạng thái của diễn viên Thanh Bình, ông xã 'Kiều nữ' Ngọc Lan, mới đây được đăng tải đã khiến khán giả nghĩ rằng anh đang muốn vợ sinh thêm em bé thứ hai, bất kể việc đứa con đầu tiên của họ chỉ mới được 6 tháng tuổi.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải hình ảnh của anh cùng bà xã Ngọc Lan lúc cô đang mang thai bé Phôi.

Đặc biệt, bên cạnh hình ảnh, nam diễn viên không quên kèm theo dòng trạng thái: “Cái bụng mới chang bang đó mà giờ đâu mất tiêu. Nhớ cái bụng bự bự quá”.

Dưới bài viết của ông xã, Ngọc Lan cũng hưởng ứng nói rằng mình cũng cảm thấy nhớ. Cô chia sẻ: “Nhớ quá đi à”.

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng đòi thêm em bé
Chia sẻ của Thanh Bình khiến nhiều khán giả hoài nghi rằng anh đang muốn có em bé thứ hai - Ảnh: Facebook

Trước hành động của Thanh Bình, nhiều khán giả cho rằng anh đang muốn bà xã Ngọc Lan sinh thêm em cho Phôi. 

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng ẩn ý đòi thêm em bé - Ảnh 2
Nhiều khán giả hào hứng bình luận phía dưới chia sẻ của ông xã Ngọc Lan - Ảnh: Facebook

Dòng trạng thái của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của fan. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận dưới bài viết.

Một người chơi facebook hào hứng: “Kiểu này ảnh muốn đứa nữa rồi chị Lan Nguyễn ơi hehe”.

Đặc biệt, không ít khán giả cũng vui vẻ động viên cặp đôi tranh thủ kiếm luôn công chúa để đẹp giống mẹ Ngọc Lan.

Trước đó, Ngọc Lan cũng khiến fan xúc động khi gửi đến Thanh Bình những lời ngọt ngào và tình cảm. Cô chia sẻ trên trang facebook cá nhân hình ảnh ông xã đang chăm sóc con cùng lời cảm ơn vì anh đã vất vả ngày đêm và không ngại khó ngại khổ chăm lo cho Phôi phụ chị.

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng đòi thêm em bé
Ngọc Lan thể hiện sự biết ơn của mình với ông xã Thanh Bình trên trang facebook cá nhân: "Nửa đêm dậy cho con bú, tự dưng thấy thương và biết ơn chồng dễ sợ, bao nhiêu vất vả chồng giành hết" - Ảnh: Facebook

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng ẩn ý đòi thêm em bé - Ảnh 4
"Kiều nữ" khẳng định tình cảm của mình với chồng dưới bình luận của khán giả: "Biết ơn lắm anh ơi. Không có ảnh em không biết làm sao" - Ảnh: Facebook

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng đòi thêm em bé
Bà xã Thanh Bình sinh con tại Mỹ vào tháng 2/2017. Đến nay, con trai đầu lòng của cặp đôi - bé Phôi đã được 6 tháng. Từ khi sinh em bé, Ngọc Lan rất biết ơn chồng vì anh đã dành cho cô và con sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt - Ảnh: Internet

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