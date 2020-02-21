Cho đến thời điểm hiện tại, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Tại lễ tang nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến cảnh vợ con NSƯT Vũ Mạnh Dũng khóc ngất trong tang lễ, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Lễ viếng nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bắt đầu từ chiều 20/2 - Ảnh: Internet

Con gái cả của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng nức nở kể về cái chết của bố: “Bình thường, bố của em đối xử rất tốt với bác. Mỗi lần lên cơn, bác cũng hay đập phá bát đũa đồ đạc nhưng bố vẫn khống chế được và chỉ nghĩ là lần này cũng vậy. Vậy mà không ngờ...”. Cô bé còn tiết lộ, trước khi sự việc xảy ra, bố đang sửa máy rửa bát bên ngoài, còn mẹ thì thay đồ cho em bé.

Nhớ lại khoảng thời gian bố còn sống, cô bé nghẹn ngào cho biết bố là người vô cùng hiền lành và rất yêu chiều các con: “Bọn em muốn gì bố cũng cố gắng hết sức”. Bên cạnh đó, con gái Vũ Mạnh Dũng còn chia sẻ rằng, bố là người rất nhẫn nhịn, luôn đối xử tốt và nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bản thân cô bé đã ngưỡng mộ bố từ khi còn nhỏ và quyết định đi theo con đường âm nhạc giống bố.

Con gái cả (trái) và vợ (giữa) của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ và 4 con của nam nghệ sĩ vẫn ở trong căn nhà xảy ra vụ án và được bạn bè, người thân hỗ trợ về nhiều mặt.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, các nghệ sĩ Việt đã cùng nhau kêu gọi để chung tay chia sẻ nỗi mất mát với gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Được biết, những đồng nghiệp của Vũ Mạnh Dũng còn mong muốn tổ chức một đêm nhạc từ thiện và sẽ dành khoản tiền thu được hỗ trợ các con của cố nghệ sĩ ăn học.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng ra đi để lại vợ và 4 con thơ, nghệ sĩ Việt đồng loạt kêu gọi giúp đỡ Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình cố nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-nsut-vu-manh-dung-dau-don-khi-nhac-ve-hung-thu-sat-hai-bo-351599.html