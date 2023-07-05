Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ kỉ vật quan trọng của ba bị thất lạc, 'nói bóng gió' người cuối cùng đã cầm đi

Hậu trường 05/07/2023 10:28

Những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của con gái NSƯT Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trên trang cá nhân mới đây, Hồng Loan cho biết kỉ vật quan trọng nhất của NSƯT Vũ Linh là tấm huy chương giờ đang bị thất lạc. Cụ thể, Hồng Loan đã chia sẻ lại đoạn nói chuyện của một người về tấm huy chương này kèm dòng chú thích: "Huy chương của cậu 5 lạc về đâu, người cầm cuối cùng là ai?".

Hồng Loan cho biết bản thân cũng không biết hiện tại chiếc huy chương này đang được cất giữ ở đâu. Cô viết: "Kỉ vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của ba con tìm không ra. Con chỉ biết người cuối cùng cầm nó thôi. Con nhớ ba!". 

Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ kỉ vật quan trọng của ba bị thất lạc, 'nói bóng gió' người cuối cùng đã cầm đi - Ảnh 1
Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ kỉ vật quan trọng của ba bị thất lạc

Ngay sau đó, những chia sẻ của con gái NSƯT Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ai nấy đều mong rằng gia đình sớm tìm lại được kỉ vật này của NSƯT Vũ Linh.

Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh khiến gia đình, khán giả vô cùng thương xót. Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau này. Năm nay cũng là năm đầu tiên cô đón sinh nhật thiếu vắng bóng cha ở bên. Vì thế, Hồng Loan không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, hụt hẫng.

Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ kỉ vật quan trọng của ba bị thất lạc, 'nói bóng gió' người cuối cùng đã cầm đi - Ảnh 2
Con gái Hồng Loan cùng NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời

 

Kể từ khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, gia đình nghệ sĩ Vũ Linh xảy ra nhiều mâu thuẫn, tạo nên ồn ào dư luận giữa Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Vũ Linh), bà Hồng Nhung (em gái nghệ sĩ Vũ Linh) và Hồng Phượng (con gái bà Hồng Nhung). 

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận (TP.HCM) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

 

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP.Thủ Đức theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. 

Con gái NSƯT Vũ Linh tiết lộ kỉ vật quan trọng của ba bị thất lạc, 'nói bóng gió' người cuối cùng đã cầm đi - Ảnh 3
Hồng Phượng và Hồng Loan

Bà Nhung yêu cầu hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP.Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (không rõ ngày tháng).

Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia một nửa thửa đất phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, sau khi trừ đi phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (giá tạm tính của di chúc miệng là 1,5 tỉ đồng). 

 

Bên cạnh đó, Hồng Loan cho biết, cô đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin quyên góp cúng thất, phúng điếu,.... để làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho ba. Khán giả mong rằng mọi chuyện sớm được giải quyết rõ ràng để NSƯT Vũ Linh ra đi thanh thản nơi chín suối.

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Từ khóa:   NSƯT Vũ Linh Hồng Loan sao Việt

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