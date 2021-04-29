Con gái Mai Phương xinh như công chúa, hiếm hoi xuất hiện trước công chúng cùng Ốc Thanh Vân

Trong sự kiện tối hôm qua ngày 28/4, con gái Mai Phương đã được bảo mẫu đưa đến dự cùng với Ốc Thanh Vân và các con của nữ diễn viên. Bé Lavie vui vẻ và dạn dĩ vui đùa tại sự kiện khiến ai nhìn cũng yêu mến. Đây cũng là lần hiếm hoi cô bé xuất hiện trong một sự kiện của làng giải trí sau khi mẹ mất.

Tối ngày 28/4 vừa qua, bé Lavie bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện. Cô bé diện đầm trắng, cài hoa trông đáng yêu và xinh xắn như một nàng công chúa.

Lavie xuất hiện cùng với mẹ con Ốc Thanh Vân tại sự kiện ra mắt phim Trạng Tí - Ảnh cắt từ video

Được biết bé Lavie đến tham dự buổi ra mắt phim Trạng Tí cùng với mẹ con diễn viên Ốc Thanh Vân. Sau khi mẹ mất, đây là lần hiếm hoi bé Lavie xuất hiện tại một sự kiện của Showbiz. Tại đây, con gái Mai Phương đã trở nên vui vẻ và dạn dĩ hơn. Cô bé hồn nhiên chơi đùa cùng các bạn nhỏ đồng trang lứa tại sự kiện.

Con gái Mai Phương xinh như công chúa tại sự kiện - Ảnh: Báo Công Lý

Lavie là con gái của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ mất, cô bé dự kiến được bố đón về sống ở Mỹ. Tuy nhiên do tình hình Covid-19 phức tạp, hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa thể đoàn tụ với bé. Thế nên, hiện tại, bé Lavie được bố ủy quyền cho bảo mẫu nuôi dưỡng và chăm sóc. Cuộc sống thường ngày của Lavie được giữ kín và rất hiếm khi chia sẻ trước truyền thông.

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