Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha

Hậu trường 21/08/2023 15:50

Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh vừa có chia sẻ đáng chú ý xoay quanh ồn ào đấu tố giữa các thành viên trong gia đình.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh - đã lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua xoay quanh vấn đề sao kê quyên góp trong đám tang của cố nghệ sĩ, đồng thời phủ nhận tin đồn cô ăn chặn tiền của ba mình. 

Cụ thể, Hồng Loan giãi bày trên trang cá nhân: 

"Dạ con xin chào cô chú bác anh chị! Hôm nay con có nghe được đoạn clip cô Vân Tiên đã tự ghi âm cuộc thoại của cô và ba con. Nhưng cho thấy được cắt ghép rất nhiều. Câu chuyện 64 triệu mà ba đã nói trong clip là vụ việc con đi làm sổ hồng cho ba, nhưng số tiền đó hoàn toàn con đều trao về tay cho cô 6 con và một người bạn của cô 6 tên Hải làm ra sổ hồng đó cho ba con. 

Và số tiền đó con hoàn toàn không giữ một đồng nào. Và chuyện con ăn cắp tiền của ba con, trong thời gian đó con có nghe ba đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt, và qua ngày hôm sau con có ra công an phường nhờ hỗ trợ đến nhà điều tra vụ việc. Nhưng ba con không cho các anh vào làm việc, và sau đó con buồn quá nên xin ba về bên gia đình chồng ở. Nên ba hiểu lầm con hư hỏng như vậy, và ba buồn.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha - Ảnh 1
Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha

Nếu con ăn cấp tiền và làm những việc như vậy thì con sẽ không kêu công an vào làm việc cho minh bạch để làm gì. Và sau khi vợ chồng con đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm vẫn liên tục xảy ra.          

Về việc con chửi ba và ba Thanh đều do từ miệng ông Thành mà ra, đã kể với ba con là con chửi ba và ba Thanh nên ba con mới hiểu lầm. Vì trước giờ ba con không sử dụng mạng xã hội, nên những thông tin mà ba biết đều được nghe lại từ người khác, và không có tính xác thực. Mong những người sống trái với đạo lý hãy làm chuyện mình nên làm. Đừng cố gắng đánh tráo dư luận nữa! Con xin cảm ơn".

Nguyên nhân xuất phát từ việc, vài ngày qua, Hồng Loan quyết định gửi bản đăng kí thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp của ba mình. Cô mong những ai đã phúng điếu hay quyên góp cho đấng sinh thành hãy ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất trong những ngày qua.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha - Ảnh 2

Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha - Ảnh 3
Trước thông báo từ phía Hồng Loan, Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và có phản ứng khá gay gắt

Trước thông báo từ phía Hồng Loan, Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và có phản ứng khá gay gắt. Hồng Phượng cho rằng nếu không đưa ra được bằng chứng thì mọi việc sẽ bị pháp luật xử lý: "Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an, đưa ra bằng chứng. Không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý" - Hồng Phượng chia sẻ. 

Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha - Ảnh 4
Hồng Loan cùng cố NSƯT Vũ Linh

 

Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha - Ảnh 5
Hồng Loan chia sẻ rằng quyết định làm đến cùng vì cô tin rằng lấy lại danh dự cho ba và cũng mong sự việc nhanh chóng kết thúc để toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho ba

 

Hồng Loan khẳng định, cô không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết định làm đến cùng vì cô tin rằng lấy lại danh dự cho ba mới là điều đúng đắn nhất. Ngay bên dưới bài viết, nhiều bạn bè thân thiết và một bộ phận khán giả đã để lại bình luận bày tỏ mọi việc nhanh chóng kết thúc để cô toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho ba.      

 

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng

Hồng Loan bị cháu gái Vũ Linh tiếp tục gửi đơn tố giác sau khi tung số tiền sao kê phúng điếu hơn 1 tỷ đồng

Sau lời tố từ phía con gái Vũ Linh, mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Phượng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đơn tố giác Hồng Loan.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Loan Hồng Phượng NSƯT Vũ Linh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 38 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm