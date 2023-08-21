Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh - đã lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua xoay quanh vấn đề sao kê quyên góp trong đám tang của cố nghệ sĩ, đồng thời phủ nhận tin đồn cô ăn chặn tiền của ba mình.

Và số tiền đó con hoàn toàn không giữ một đồng nào. Và chuyện con ăn cắp tiền của ba con, trong thời gian đó con có nghe ba đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt, và qua ngày hôm sau con có ra công an phường nhờ hỗ trợ đến nhà điều tra vụ việc. Nhưng ba con không cho các anh vào làm việc, và sau đó con buồn quá nên xin ba về bên gia đình chồng ở. Nên ba hiểu lầm con hư hỏng như vậy, và ba buồn.

"Dạ con xin chào cô chú bác anh chị! Hôm nay con có nghe được đoạn clip cô Vân Tiên đã tự ghi âm cuộc thoại của cô và ba con. Nhưng cho thấy được cắt ghép rất nhiều. Câu chuyện 64 triệu mà ba đã nói trong clip là vụ việc con đi làm sổ hồng cho ba, nhưng số tiền đó hoàn toàn con đều trao về tay cho cô 6 con và một người bạn của cô 6 tên Hải làm ra sổ hồng đó cho ba con.

Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền của cha

Nếu con ăn cấp tiền và làm những việc như vậy thì con sẽ không kêu công an vào làm việc cho minh bạch để làm gì. Và sau khi vợ chồng con đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm vẫn liên tục xảy ra.

Về việc con chửi ba và ba Thanh đều do từ miệng ông Thành mà ra, đã kể với ba con là con chửi ba và ba Thanh nên ba con mới hiểu lầm. Vì trước giờ ba con không sử dụng mạng xã hội, nên những thông tin mà ba biết đều được nghe lại từ người khác, và không có tính xác thực. Mong những người sống trái với đạo lý hãy làm chuyện mình nên làm. Đừng cố gắng đánh tráo dư luận nữa! Con xin cảm ơn".

Nguyên nhân xuất phát từ việc, vài ngày qua, Hồng Loan quyết định gửi bản đăng kí thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp của ba mình. Cô mong những ai đã phúng điếu hay quyên góp cho đấng sinh thành hãy ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất trong những ngày qua.

Trước thông báo từ phía Hồng Loan, Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và có phản ứng khá gay gắt

Trước thông báo từ phía Hồng Loan, Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và có phản ứng khá gay gắt. Hồng Phượng cho rằng nếu không đưa ra được bằng chứng thì mọi việc sẽ bị pháp luật xử lý: "Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an, đưa ra bằng chứng. Không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý" - Hồng Phượng chia sẻ.

Hồng Loan cùng cố NSƯT Vũ Linh

Hồng Loan chia sẻ rằng quyết định làm đến cùng vì cô tin rằng lấy lại danh dự cho ba và cũng mong sự việc nhanh chóng kết thúc để toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho ba

Hồng Loan khẳng định, cô không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết định làm đến cùng vì cô tin rằng lấy lại danh dự cho ba mới là điều đúng đắn nhất. Ngay bên dưới bài viết, nhiều bạn bè thân thiết và một bộ phận khán giả đã để lại bình luận bày tỏ mọi việc nhanh chóng kết thúc để cô toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho ba.