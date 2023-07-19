Con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng đính chính vì bị kẻ xấu mạo danh, lợi dụng tên tuổi để trục lợi về tiền bạc

Mới đây, chiều ngày 19/7, trên trang cá nhân, con gái cố NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan đã lên tiếng đính chính khi có người giả mạo tài khoản mạng xã hội lẫn tài khoản ngân hàng của cô để lừa đảo nhằm trục lợi. Khi biết thông tin trên, Hồng Loan nhanh chóng chụp ảnh màn hình và chia sẻ trên Facebook chính thức để cảnh giác người hâm mộ. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồng Loan viết: "Dạ đây Facebook và số tài khoản giả, có ghi luôn số tài khoản ghi tên con luôn nha đại gia đình yêu thương. Dạ cả nhà cẩn thận giúp con nha, con xin cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Và con chỉ có một số tài khoản màu tím Võ Thị Hồng Loan, chỉ một số tài khoản này nha đại gia đình yêu của con".

Ngay bên dưới bài viết, nhiều bạn bè thân thiết và một bộ phận khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc trước chiêu trò lừa đảo tinh vi, đồng thời mong muốn cô sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra:

-"Con cẩn thận nha Hồng Loan"

-"Đúng rồi. Nhờ công an điều tra từ số tài khoản"

-"Mai mốt live chị cứ làm cái bản để phía sau ghi ngày và số tài khoản - số điện thoại luôn cho mọi người khỏi nhầm

-"Ác thật..."

-"Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ Hồng Loan"

-"Ghê thật! Tìm 1 người cùng tên để lừa đảo luôn, chịu khó đầu tư ghê!"

Hồng Loan cùng cố NSƯT Vũ Linh

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, hưởng thọ 66 tuổi. Ông ra đi không để lại di chúc dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế từ những người thân.

Hồng Loan chia sẻ rằng, mình có lỗi với cha và mong sự việc nhanh chóng kết thúc để toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho cha

Cụ thể, từ sau tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, ồn ào giữa các thành viên trong gia đình về vấn đề thừa kế của cố nghệ sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Trong đó, người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ là Hồng Loan đang vướng phải ồn ào kiện tụng tài sản với cô ruột là nghệ sĩ Hồng Nhung. Hồng Loan cũng nhiều lần bật khóc vì những ồn ào ảnh hưởng đến danh tiếng của cha sau khi ông mất. Hồng Loan chia sẻ rằng, mình có lỗi với cha và mong sự việc nhanh chóng kết thúc để toàn tâm, toàn ý lo hương khói cho cha.