Còn 8 ngày nữa cưới, Hoa hậu Ngọc Hân đành phải hoãn hôn lễ vì lý do này

Dù mọi thứ đã được lên kế hoạch chi tiết, nhưng hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân và hôn phu đành hoãn lại vì dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Ngọc Hân, lễ cưới của cô dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3 tới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2010 và hôn phu phải dời lại cho đến khi dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn.

Dù hơi buồn vì lễ cưới không diễn ra đúng dự định, nhưng Ngọc Hân muốn chờ hết dịch để niềm vui được trọn vẹn nhất. Cô hi vọng trong ngày trọng đại của đời mình, người thân và bạn bè sẽ có mặt đầy đủ để chúc mừng và dự hôn lễ trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhất.

Ảnh hiếm tại lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân vào cuối năm 2019 - Ảnh: FB

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm sau khi công khai quan hệ - Ảnh: Internet

"Khi quyết định hoãn cưới, tôi và anh ấy hơi buồn một chút nhưng cũng phải nghĩ thực tế, nhanh thông suốt. Cái quan trọng nhất của đám cưới là đảm bảo niềm vui cho tất cả mọi người. Nếu chúng tôi quyết tổ chức đám cưới theo đúng dự định thì có thể khách mời đến ít hoặc không đến. Lúc đấy, chúng tôi có thể rất buồn, có khi còn buồn hơn cả việc hoãn cưới", nàng hậu 31 tuổi chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây.

Năm 2017, cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới nhưng đến nay mới tiết lộ về hôn lễ - Ảnh: Internet

Trước khi quyết định đi đến hôn nhân, Ngọc Hân và hôn phu từng là bạn chung trường cấp 3. Tuy nhiên, mãi đến sau khi cô đăng quang thì cả hai mới có duyên gặp gỡ ở Ai Cập và yêu nhau. Tháng 11/2019, Hoa hậu Việt Nam 2010 đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng.

Sắp lên xe hoa, Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chọn kết hôn với bạn trai hiện tại Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, nếu kết hôn thì cô nhất định sẽ chọn người luôn yêu thương mình mọi lúc dù xấu hay đẹp.

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