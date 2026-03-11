Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại?

Hậu trường 11/03/2026 12:31

Hình ảnh nữ diễn viên Đào Hoàng Yến xuống tóc trong chuyến xuất gia gieo duyên tại Ấn Độ mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng chia sẻ những chiêm nghiệm sâu sắc về hành trình tâm linh của mình. Cô viết rằng trong lần xuất gia gieo duyên này, bản thân nhận ra việc quan trọng nhất trong kiếp sống làm người là tu tập và hướng thiện. Nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn nhiều người có thể tin sâu vào Tam bảo, tu hành theo chánh pháp để tìm được sự bình an trong cuộc sống.

Theo chia sẻ, Đào Hoàng Yến đã xuống tóc trong một khóa tu ngắn ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng – địa điểm linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni. Đây là hình thức “xuất gia gieo duyên”, cho phép người tham gia trải nghiệm đời sống tu hành trong một khoảng thời gian nhất định để tĩnh tâm, chiêm nghiệm và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại? - Ảnh 1Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại? - Ảnh 2
Hoàng Yến với mái đầu đã cạo, gương mặt thanh thản, chắp tay niệm Phật trong không gian trang nghiêm

 

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Đào Hoàng Yến trưởng thành từ lớp đào tạo diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giọt nước rơi và đặc biệt gây ấn tượng với vai cô Xuyến trong Về nhà đi con.

Nhờ lối diễn xuất cá tính cùng khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ sắc sảo, thẳng thắn, nữ diễn viên nhiều năm liền xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng của VTV. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của cô cũng từng nhận được sự quan tâm của công chúng khi trải qua bốn cuộc hôn nhân với nhiều biến cố.

Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại? - Ảnh 3
Diễn viên Hoàng Yến

Đào Hoàng Yến kết hôn lần đầu khi còn khá trẻ và có con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục trải qua những mối quan hệ khác nhưng đều không trọn vẹn, khiến cô từng có giai đoạn gặp nhiều khó khăn và suy nghĩ nhiều về cuộc sống.

Ở tuổi U50, sau nhiều thăng trầm, nữ diễn viên cho biết cô hướng tới lối sống bình an hơn, dành thời gian cho việc tu tập, tham gia các hoạt động thiện nguyện và chăm sóc gia đình. Ngoài nghệ thuật, cô còn kinh doanh riêng và thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án phim truyền hình

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Từ khóa:   Hoàng Yến sao Việt Phim Về nhà đi con

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