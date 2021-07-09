Cô Xuyến: 'Không ai muốn lấy chồng rồi bỏ. Tôi lấy 4 chồng thì nói nhiều, có người yêu cả chục người không cưới lại không ai ý kiến'

Lúc phát sóng, khi nhìn thấy có một bình luận bênh vực mình khi nói rằng:"Tại sao đàn ông 3, 4 đời vợ thì được mà phụ nữ thì không?", nữ diễn viên cũng được dịp giải bày nỗi lòng mình.

Những ngày vừa qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung nơi công cộng đã khiến không ít người xôn xao. Mới đây, trên TikTok cá nhân, Hoàng Yến đã có buổi trò chuyện với khán giả đang theo dõi mình.

Cụ thể, bên cạnh việc gửi lời cảm ơn đến vị khán giả trên và những người hiểu cho mình, nữ diễn viên cũng muốn cảm ơn đến các antifan gay gắt với cô về chuyện có nhiều chồng. Hoàng Yến chia sẻ bản thân cũng biết chuyện nhiều chồng là không hay và càng không mang lên mạng để mọi người đàm tiếu. Tuy nhiên, cô lấy chồng vì muốn có một gia đình danh chính ngôn thuận chứ không cần "áo gấm đi đêm".

Ngoài ra, Hoàng Yến cũng cho ra bức xúc khi cho rằng có nhiều người đã quá khắc khe với mình. Cô không làm gì ảnh hưởng đến ai nên hy vọng bản thân không bị lôi ra phán xét, chửi bới.

"Tôi lấy 4 chồng thì các bạn nói nhiều nhưng có những người yêu cả chục người không cưới thì các bạn lại không ý kiến. Đời một người phụ nữ, không ai muốn lấy chồng rồi bỏ. Các bạn may mắn thì chọn được một người chồng tốt, với những người không may mắn lấy phải chồng vũ phu, ngoại tình, cờ bạc... thì là nghiệp của mỗi người. Cho nên tôi mong các bạn đừng phán xét, chê bai ai. Bản thân tôi có làm gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Nếu như không thông cảm với người khác thì đừng nên dùng năng lượng tiêu cực để chửi bới, phán xét" - Hoàng yến nói trong clip Tik Tok.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ vì mọi chuyện đều là sự thật nên cô không cảm thấy buồn hãy sợ hãi khi bị phán xét, chỉ trích. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã chia sẻ bức ảnh selfie gương mặt và cho biết vết thương trước đó đã dần bình phục, không có gì đáng ngại.

Ảnh của cô trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

"Trời xanh khắc an bài! Yến đã tháo nẹp mũi hôm qua và được bác sĩ thăm khám cẩn thận. Dù vết thương khá nặng nhưng sự vi diệu đã tới! Tạ ơn Phật Trời! Tạ ơn tất cả những yêu thương" - bài viết của Hoàng Yến trên Facebook.