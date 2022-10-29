'Cô Xuyến' Hoàng Yến trải lòng về 4 cuộc hôn nhân tan vỡ, khẳng định bản thân là người vô cùng chung thủy

Hậu trường 29/10/2022 10:58

Nữ diễn viên Hoàng Yến chi biết, 4 lần hôn nhân tan vỡ cũng khiến cho cô không còn muốn nghĩ đến 2 từ "hôn nhân" thêm lần nào nữa.

Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã trở thành khách mời của chương trình Lối Ra. Tại đây, cô đã có cơ hội kể về những thăng trầm trong cuộc sống, trong đó có 4 cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình.

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Đào Hoàng Yến trải lòng về 4 cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên, Đào Hoàng Yến cho biết cô từng vô cùng sốc khi phát hiện ông xã lừa dối dù cho cả hai đang vô cùng hạnh phúc, lúc này cô mới chỉ đôi mươi. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn chọn cách buông bỏ chứ không tìm nhân tình của chồng để đánh ghen.

"Tôi rất yêu chồng nhưng tôi nghĩ, chắc mình không có thứ cô ấy có. Tôi làm mẹ ở tuổi 17 - 18, lúc đổ vỡ tôi cũng chỉ mới 20. Tôi cũng muốn vì con mà tiếp tục nhưng nỗi đau này lớn quá, tôi không vượt qua được nên đành khép lại cuộc hôn nhân một cách tốt đẹp nhất." - Hoàng Yến nói.

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Bốn năm sau đó, Hoàng Yến gặp gỡ một người khác và quyết định đi thêm bước nữa vì thương anh đồng cảnh ngộ. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng ngậm ngùi ly hôn sau 3 năm chung sống vì chồng vấp phải nhiều sai lầm đến mức cô không thể nào tha thứ được nữa.

"Cô Xuyến" sau 2 lần kết hôn đã không còn hứng thú với việc kết hôn nữa, đến khi người bạn trai hơn 8 tuổi cầu hôn cô vẫn cực tuyệt vì không muốn lấy thêm chồng. Dẫu vậy, sự theo đuổi của anh đã khiến nữ diễn viên mạnh mẽ hơn và cưới thêm lần nữa. Lần hôn nhân này, ông xã của Hoàng Yến không làm gì có lỗi, nhưng cô lại xảy thai đến hai lần và đến năm thứ tư thì cô quyết định sẽ ly hôn vì cảm thấy mối nhân duyên này đã đến hồi kết.

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Sau 3 lần tan vỡ hôn nhân, Hoàng Yến cứ ngỡ bản thân sẽ không kết hôn thêm 1 lần nào nữa, nhưng dù có "quá tam ba bận" thì theo cô phụ nữ vẫn cần một mái ấm gia đình nên quyết định cưới người chồng thứ tư. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân này cũng kết thúc chóng vánh, còn gây ra nhiều ồn ào trong dư luận.

Vì trải qua tới 4 đời chồng, lần nào cũng chỉ kéo dài vài năm, Hoàng Yên không tránh khỏi những lời đàm tiếu cho rằng cô là một người phụ nữ lăng nhăng và lẳng lơ. Dẫu vậy, nữ diễn viên khẳng định bản thân vô cùng chung thủy khi yêu.

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Hoàng Yến bên cạnh 3 cô con gái - Ảnh: Internet

"Tôi nói thật, nếu muốn có 50 chồng tôi cũng có được, nhưng tôi không thích cách các bạn chọc ngoáy vào đời sống riêng tư của người khác. Tôi nghĩ chẳng ai có đủ tư cách phán xét mình hết. Nếu tôi lăng nhăng đã không có nhiều người đàn ông muốn lấy mình đến vậy." - Hoàng Yến cho hay.

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