Cô vợ bị ghét nhất Gạo nếp gạo tẻ: 'Đêm nào tôi cũng bị khủng bố tinh thần kể từ khi phim lên sóng'

Từng lọt Top 20 Hoa hậu Việt nam 2010, tham gia khá nhiều bộ phim trước đây nhưng mãi đến khi đóng Gạo nếp gạo tẻ thì Lê Huỳnh Thúy Ngân mới có dịp bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình. Tối 19/6, nữ diễn viên sinh năm 1991 đã có buổi trò chuyện với chúng tôi về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim.

Sau Sống chung với mẹ chồng, Gạo nếp gạo tẻ đang là bộ phim làm mưa làm gió trên mạng xã hội với những tình huống oái oăm xoay quanh chủ đề gia đình. Bên cạnh nhân vật Hương do Lê Phương thủ vai thì cô gái đóng vai Hân cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Vì thời gian quay phim rất dài nên kỷ niệm nhiều như cát trên sa mạc không thể nào kể hết được. Tuy nhiên, có một cảnh quay đáng nhớ nhất đó cảnh em bị ốm nằm bệnh viện. Trùng hợp lắm, em khi đó cũng bị bệnh nên leo lên giường chưa kịp bấm máy là ngủ say bí tỉ luôn. Khi đoàn phim chuẩn bị xong xuôi hết và hô sẵn sàng thì em vẫn nằm im không động đậy. Mọi người cứ nghĩ em đang diễn nhập tâm nên hoàn thành cảnh quay tốt đẹp. Tuy nhiên, khi quay xong thấy em vẫn nằm im thì mọi người mới biết là em ốm nên ngủ quên.

Tham gia khá nhiều phim ảnh nhưng bây giờ mới bắt đầu nổi lên nhờ Gạo nếp gạo tẻ, Ngân có thấy mình quá thiệt thòi so với các bạn bè đồng lứa?

Em nghĩ mình thiếu một chút yếu tố may mắn nhưng không sao, miễn khán giả biết đến và yêu thương em thì dù sớm hay muộn cũng không thành vấn đề gì. Hồi em học sân khấu điện ảnh rơi đúng lớp có nhiều thành viên rất thành công trong nghề như Diệu Nhi, Trấn Thành, Nhã Phương… nhưng có lẽ do duyên nghề của em đến chậm thôi.

Thúy Ngân ngoài đời là cô gái dễ thương, ăn nói biết trước sau và rất được lòng mọi người - Ảnh: NVCC

Sau khi phim Gạo nếp gạo tẻ lên sóng, cuộc sống của Ngân thay đổi ra sao?

Em bị mọi người ghét rồi "ném đá" nhiều lắm. Thậm chí, có nhiều người thường xuyên gọi điện cho em vào lúc nửa đêm để khủng bố tinh thần. Có những cuộc gọi rất khó hiểu, đôi lúc em nhận máy họ không nói gì nhưng cũng có lúc mắng em bằng những ngôn từ rất khó nghe như ‘Mày là đứa hỗn láo, mất dạy’… Ban đầu em rất sốc nhưng sau khi bình tĩnh lại thì em nghĩ rằng chẳng qua khán giả đang phản ứng với vai diễn của mình thôi. Đó cũng là một thành công của người diễn viên nên không có gì đáng buồn.

Gia đình, bạn bè phản ứng ra sao trước vai diễn thành công ngoài sức mong đợi của Ngân?

Mọi người rất vui và liên tục gửi lời chúc mừng. Riêng ba em trước nay không ủng hộ em theo nghiệp diễn thì cũng dành tặng em những lời khen động viên. Trước kia, mỗi lần đóng phim em đều sợ ba buồn, ba sẽ không yêu thương mình cũng như không quan tâm đến công việc của mình. Tuy nhiên, sau khi ba xem em diễn trong Gạo nếp gạo tẻ thì nói rằng ‘Con tiến bộ rất nhiều từ khả năng diễn xuất và tất cả mọi thứ, diễn tự nhiên hơn và mọi thứ rất ổn’. Nghe ba nói xong em rất xúc động, đó là động lực lớn nhất để em tiếp phấn đấu trong thời gian tới.

Thúy Ngân rất vui vì vai diễn của mình được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt - Ảnh: NVCC

Bạn và Hân có giống nhau nhiều không?

Em với Hân giống một vài điểm như em cũng đi thi Hoa hậu, cũng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ. Em thích làm đẹp, sống thật thà, có sao nói vậy nên khá giống với Hân. Tuy nhiên, có một số điểm như tính cách đỏng đảnh, ăn nói chua ngoa và tiêu xài hoang phí thì hơi khác nhau thôi. Em hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho em!

Những người hiểu rõ về Ngân nhận xét thế nào về tính cách của bạn?

Bạn bè cũng như người yêu thường hay nhận xét rằng em có vẻ ngoài khó gần, nhìn mặt lạnh lùng nên ban đầu ai cũng nghĩ em không hòa đồng. Tính em là vậy, rất ngại tiếp xúc với người lạ vì sợ người ta nói mình vồn vã quá thành ra vô duyên. Tuy nhiên, khi tiếp xúc và chơi với em lâu dài thì ai cũng nhận xét rằng ‘Ồ sao con nhỏ này tồ quá’. Vì khi chơi chung em rất vui vẻ, hòa đồng, ăn nói thật thà chứ không thảo mai hay chảnh chọe như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù bị ghét khi đóng Gạo nếp gạo tẻ nhưng Thúy Ngân vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có vai diễn để đời - Ảnh: NVCC

Sau này lấy chồng, bạn có nghĩ mình là một người phụ nữ luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình?

Em chỉ phấn đấu thôi, Hân có những điểm tốt nhất định của mình, em cũng vậy. Em sẽ luôn cố gắng làm một người phụ nữ hoàn hảo, biết nữ công gia chánh, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương gia đình mình cũng như gia đình chồng. Em sẽ luôn đặt cảm xúc của mình vào người khác để suy nghĩ và thấu hiểu chứ không thể trẻ con như Hân được.

Cảm ơn Thúy Ngân!

Clip Thúy Ngân chia sẻ về Gạo nếp gạo tẻ