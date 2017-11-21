Có thể bạn không biết nhưng những sao Việt xinh đẹp này đã là bà mẹ 2 con rồi đấy

Là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Hà Thành thế hệ cuối 8X, Tâm Tít sở hữu gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ khó đoán tuổi. Hoạt động trong giới showbiz Việt nhiều năm, cô đã không ít lần vướng phải ồn ào chuyện tình ái song cái tên Tâm Tít vẫn luôn được nhiều khán giả chú ý.

Năm 2014, người đẹp sinh năm 1989 kết hôn với doanh nhân trẻ Ngọc Thành và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Từ lúc lên xe hoa, Tâm Tít gần như biến mất khỏi giới showbiz. Sau khi sinh con trai đầu lòng Alex Chí An, tháng 7 vừa qua, cô cũng vừa hạ sinh con thứ 2 tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Sau 3 tháng sinh, Tâm Tít bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nhỏ, với vóc dáng nuột nà và nhan sắc không khác gì gái đôi mươi khiến dân mạng xuýt xoa. Trước đó, mâu thuẫn giữa cô và Maya đã một lần nữa làm dậy sóng dư luận vì scandal chuyện tình tay ba.

Không còn tham gia showbiz, cuộc sống của người đẹp vẫn vô cùng sung túc nhờ chồng đại gia cũng như kinh doanh online. Dù giờ đây đã là bà mẹ hai con nhưng Tâm Tít ngày càng ăn mặc sành điệu và nhan sắc thì vẫn trẻ trung như ngày nào.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà - "Ngọc nữ" màn ảnh Việt được biết đến với những vai diễn trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng: Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế... Cô đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bao thế hệ khán giả với hình ảnh của một diễn viên tài năng, xinh đẹp.

Là cái tên được săn đón nhiều nhất Vbiz một thời, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Từ khi lập gia đình, người đẹp sinh năm 1985 dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm và công việc kinh doanh của mình. Sau khi sinh con trai đầu lòng, cô quyết định rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và thỉnh thoảng mới xuất hiện ở một vài sự kiện.

Tháng 3 năm nay, Hà Tăng đã hạ sinh thêm một nàng công chúa. Là người rất kín tiếng nên chuyện sinh con thứ 2 của người đẹp đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Sau 5 năm kết hôn và đã là mẹ hai con nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp không tuổi. Nhan sắc trẻ trung, cuốn hút của cô chắc hẳn khiến không ít thiếu nữ ghen tỵ.

Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ cô Trúc của "Bỗng dưng muốn khóc" năm nào đã có hai nhóc tỳ đáng yêu.

Vy Oanh

Nữ ca sĩ sinh năm 1985 có chất giọng ngọt ngào được nhiều khán giả yêu mến. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như: Đồng xanh, Có lẽ, Em rất nhớ anh, Hạnh phúc nơi nào... Giữa lúc sự nghiệp đang lên thì người đẹp Phan Thiết bất ngờ sang Mỹ sinh con.

Mặc dù thoải mái chia sẻ hình ảnh bên con trai đầu lòng nhưng nữ ca sĩ lại giữ kín danh tính người chồng của mình. Điều này đã khiến cô hứng chịu không ít lời gièm pha, thậm chí có tin đồn cho rằng người bạn đời của cô là một đại gia từng vướng vào vòng lao lý ở Mỹ. Sau một thời gian dài, giọng ca "Đồng xanh" cũng đã quyết định công khai ảnh cưới của mình trên trang cá nhân, dập tắt mọi tin đồn thất thiệt.

Vy Oanh cũng vừa sinh con gái thứ 2 ở Mỹ vào tháng 7 vừa qua. Sau thời gian sinh con, bà mẹ 2 con khiến nhiều người giật mình vì nhanh lấy lại vóc dáng. Với nét mặt hiền hòa, gu thời trang sang trọng và duyên dáng, người đẹp sinh năm 1985 vẫn rất đỗi trẻ trung.

Sau tất cả, Vy Oanh đã có một gia đình nhỏ êm ấm bên người chồng hết mực yêu thương vợ và hai đứa con đủ nếp đủ tẻ.

Đan Lê

Đan Lê - nữ MC, diễn viên xinh đẹp sinh năm 1983 gây ấn tượng với khán giả trong vai Diễm My của bộ phim đình đám "Người phán xử". Trước đó, cô từng là ca sĩ trong nhóm nhạc Nhịp điệu và Ước mơ đến.

Vốn là một trong những MC thế hệ đầu của bản tin Dự báo thời tiết trên kênh truyền hình quốc gia VTV, Đan Lê được đánh giá là người có lối dẫn linh hoạt, giọng nói cuốn hút. Không chỉ thế, cô còn là mỹ nhân đa tài hiếm có của Vbiz, có thể dẫn truyền hình, đóng phim và cả chơi nhạc.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ, Đan Lê không ít lần đảm nhiệm vai thiếu nữ trẻ trung trên các bộ phim truyền hình. Kết hôn với đạo diễn Khải Anh năm 2011 và có 2 mụn con, nhưng hình ảnh tươi trẻ của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người hiểu lầm cô là "gái độc thân".