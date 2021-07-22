'Cô Đẩu' nhập viện cấp cứu khẩn vì ngã cầu thang, cư dân mạng vội vàng 'hóng' phản ứng của vợ cũ Thảo Vân

Tối ngày 21/7, thông tin nghệ sĩ Công Lý đang phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì bị ngã khiến người hâm mộ lo lắng. Đặc biệt, một số cư dân mạng cũng tò mò về phản ứng của vợ cũ Công Lý - MC Thảo Vân.

Mới đây, tối ngày 21/7, phía đại diện của NSND Công Lý đã bất ngờ lên tiếng xác nhận thông tin nam nghệ sĩ đang phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì bị ngã. Sau khi tiến hành chữa trị, Công Lý đã dần hồi phục và sức khoẻ cũng ổn định hơn. Dù vậy, anh vẫn chưa thể về nhà ngay mà phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi thêm. Ngay khi nghe tin, người hâm mộ của nam nghệ sĩ đã đồng loạt để lại lời nhắn, hy vọng anh sớm khỏe lại và xuất viện.

Người hâm mộ hy vọng nam diễn viên mau khỏe - Ảnh chụp màn hình Đặc biệt, thời điểm này, nhiều cư dân mạng cũng tò mò về phản ứng của vợ cũ Công Lý - MC Thảo Vân. Tuy nhiên, trái với phản ứng lo lắng của người hâm mộ, Thảo Vân tuyệt nhiên không chia sẻ hay có động thái nào liên quan đến thông tin chồng cũ nhập viện cấp cứu khẩn. Nữ MC nổi tiếng là người kín đáo và đặc biệt rất kín kẽ trên MXH. Đặc biệt, những chuyện liên quan đến cuộc sống cá nhân, cô đều không công khai trên Facebook. MC Thảo Vân là người kín tiếng và sở hữu đời tư nói không với scandal - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn vào tháng 9/2010, cặp đôi không tiết lộ rõ lý do thực sự dẫn đến tan vỡ hôn nhân. Nhưng dù không còn chung một nhà, Thảo Vân và Công Lý vẫn được nhận xét là cặp vợ chồng có chuyện tình văn minh trong giới showbiz Việt.

Dù đã ly hôn nhưng mỗi lần làm việc chung, cặp đôi vẫn thân thiết và không ngại tạo dáng nhí nhố cùng đồng nghiệp - Ảnh: Internet Thảo Vân thoải mái chụp ảnh cùng chồng cũ và vợ mới của Công Lý - Ảnh: Internet Mỗi lần xuất hiện chung sân khấu, hay trong hậu trường, kể cả lúc chạm mặt vợ mới của Công Lý, cả ba đều thoải mái trò chuyện, thậm chí chụp ảnh rất thân thiết. Điều này khiến nhiều cư dân mạng nể phục, đồng thời cũng đập tan nhiều đồn đoán không bằng lòng sau ly hôn của nữ MC và "cô Đẩu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-nhap-vien-cap-cuu-khan-vi-nga-cau-thang-cu-dan-mang-voi-vang-hong-phan-ung-cua-vo-cu-thao-van-413742.html