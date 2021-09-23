Chuyện gì đây: Cõi mạng lại rầm rộ tin NS Hoài Linh đã rút đơn kiện bà chủ Đại Nam?

Sau 1 ngày xác nhận đã nộp đơn kiện, cõi mạng lại xôn xao khi xuất hiện thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đã rút đơn kiện.

Chiều 22/9, trao đổi với báo Tiền Phong, người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, nam danh hài đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên công an vào tháng 7/2021. Nội dung trong đơn kiện của nghệ sĩ Hoài Linh xoay quanh việc nữ đại gia chưa đưa bằng chứng rõ ràng nhưng đã dùng từ ngữ nặng nề, thô tục xen vào đời tư, lối sống của nam nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh còn nhấn mạnh việc bà Phương Hằng dựng chuyện vu khống ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Những thông tin liên quan đến vụ kiện giữa các nghệ sĩ và bà chủ KDL Đại Nam đang hot rần rần trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến tối 22/9, trên các diễn đàn mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng với thông tin "Nghệ sĩ Hoài Linh đã rút đơn kiện". Lập tức, vụ việc này đã lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở khắp nơi. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ mới là những tin đồn chứ chính chủ chưa có bất kì động thái lên tiếng về vụ việc này. Vì vậy, không loại trừ khả năng đây chỉ là thông tin cố tình bịa đặt để gây nhiễu loạn dư luận trong thời điểm nhạy cảm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt đăng tải thông tin nói rằng Hoài Linh đã rút đơn kiện CEO Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 21/9, Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện của 5 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì vu khống, thoá mạ trên mạng xã hội. 1 trong số 5 người có ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tên thật của nghệ sĩ Hoài Linh).

Nội dung lá đơn tố cáo bà Phương Hằng của nghệ sĩ Hoài Linh Phía NS Hoài Linh cho biết đã gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân Đại Nam vào tháng 7/2021.

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