Chuyện gì đây: Một nữ ca sĩ đình đám Vbiz bất ngờ đăng dòng trạng thái tiễn biệt, còn tiết lộ 'thức trắng cả đêm'!

Cụ thể, MIN đã chia sẻ một đoạn clip đặc biệt cùng dòng trạng thái tiễn biệt nam ca sĩ Hàn Quốc Moonbin về nơi vĩnh hằng. Giọng ca "Có anh chờ" viết: "Thức trắng cả đêm vì không thể tin được sự thật này. Đó là lần đầu tiên mình gặp Moonbin và cũng không nghĩ tới đây là lần cuối cùng. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được bản thân đã hạnh phúc thế nào khi nhìn ASTRO trưởng thành mỗi ngày. Mong em tìm được bình yên, hạnh phúc dù đang ở bất kỳ nơi nào, thiên thần Moonbin".

MIN đã chia sẻ một đoạn clip đặc biệt cùng dòng trạng thái tiễn biệt nam ca sĩ Hàn Quốc Moonbin về nơi vĩnh hằng - Ảnh: Internet

Những ngày qua, thông tin về sự ra đi đột ngột của Moonbin đã khiến cả làng giải trí Hàn Quốc lẫn ngoài nước đều không khỏi bàng hoàng. Chỉ sau ít phút Min đăng tải dòng trạng thái chia buồn đã khiến người hâm mộ không kìm được cảm xúc.