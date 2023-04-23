Chuyện gì đây: Một nữ ca sĩ đình đám Vbiz bất ngờ đăng dòng trạng thái tiễn biệt, còn tiết lộ 'thức trắng cả đêm'!

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Min bất ngờ đăng dòng tâm trạng khiến người hâm mộ cũng không khỏi nghẹn ngào, xót xa.
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Cụ thể, MIN đã chia sẻ một đoạn clip đặc biệt cùng dòng trạng thái tiễn biệt nam ca sĩ Hàn Quốc Moonbin về nơi vĩnh hằng. Giọng ca "Có anh chờ" viết: "Thức trắng cả đêm vì không thể tin được sự thật này. Đó là lần đầu tiên mình gặp Moonbin và cũng không nghĩ tới đây là lần cuối cùng. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được bản thân đã hạnh phúc thế nào khi nhìn ASTRO trưởng thành mỗi ngày. Mong em tìm được bình yên, hạnh phúc dù đang ở bất kỳ nơi nào, thiên thần Moonbin".
Những ngày qua, thông tin về sự ra đi đột ngột của Moonbin đã khiến cả làng giải trí Hàn Quốc lẫn ngoài nước đều không khỏi bàng hoàng. Chỉ sau ít phút Min đăng tải dòng trạng thái chia buồn đã khiến người hâm mộ không kìm được cảm xúc.
Trước đó, khoảng tháng 10/2022, MIN từng có dịp đứng chung sân khấu với Moonbin trong một sự kiện K-Expo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội nhằm giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, hai thành viên Moonbin và Sanha (ASTRO) chính là đại điện đến từ xứ kim chi. Ngoài 2 nam idol còn có sự xuất hiện của "nữ hoàng nhạc phim" Baek Ji Young.
Qua đoạn clip được MIN đăng tải, có thể thấy Moonbin còn xuất hiện bên chiếc nón lá, tươi cười vẫy chào khán giả. Thế nhưng, nụ cười ấy nay chỉ còn trong kí ức người hâm mộ.