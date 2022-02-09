Chồng Thắm Bebe livestream trần tình sự thật, nhiều bật khóc nức nở: 'Tôi im lặng không phải nhu nhược, chỉ cố níu giữ hạnh phúc'

Liên tục bị vợ tung tin bất lợi, chồng Thắm Bebe phải livestream trần tình sự thật và không kìm nỗi nghẹn ngào, nhiều lần bật khóc.

Vừa qua, vụ việc chồng doanh nhân của Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh gây nhiều chú ý dư luận. Giữa báo ồn ào đầu tố qua lại, cách đây ít ngày, Thắm Bebe tuyên bố không thể hàn gắn với chồng và đã đệ đơn ly hôn. Cô cho biết 3 lý do không thể cứu vãn hôn nhân là: Anh Kevin Nguyễn không tôn trọng vợ, không chung thuỷ hay lừa dối, cô bị chồng kìm kẹp không cho phát triển sự nghiệp. Thắm Bebe khẳng định không thể cứu vãn hôn nhân và đã đệ đơn ly hôn - Ảnh: Internet Trước những chia sẻ của bà xã, sáng 8/2, chồng Thắm Bebe đã quyết định mở buổi livestream để nói lên tất cả sự thật sau 3 tuần im lặng. Cụ thể, anh cho biết, Thắm Bebe tung nhiều tin bất lợi về anh nhưng anh không lên tiếng vì muốn bảo vệ gia đình và các con chứ không nhu nhược, tồi tệ như mọi người vẫn nghĩ.

Doanh nhân Kevin Nguyễn chia sẻ: “Tôi chọn cách im lặng, chọn cách giải quyết êm đẹp để 2 vợ chồng tìm được tiếng nói chung. Tôi im lặng không phải nhu nhược. Tôi im lặng không phải là một người tồi. Tôi im lặng để cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình mà tôi đã cực khổ giữ gần 10 năm nay. Tôi phải lên livestream này là vì không muốn những lời nói sai sự thật ngày càng tiếp diễn, đẩy sự việc đi quá xa, gây tổn thương cho nhau đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt nhau nữa. Đồng thời, các con sau này lớn lên sẽ ảnh hưởng tâm lý các cháu. Hôm nay, tôi xin thông báo sẽ trả lời rõ tất cả sau livestream này theo đúng trình tự pháp lý của Mỹ”. Chồng Thắm Bebe nhiều lần bật khóc trên sóng livestream - Ảnh: Internet Bên cạnh, ông xã Thắm Bebe cũng cho biết, anh đã nhiều lần "xuống nước" làm theo yêu cầu của vợ đưa ra để mong cô đồng ý hàn gắn hôn nhân. Anh phải nộp điện thoại, tạm ngưng sử dụng mạng xã hội để cô tự ý đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân của anh. Tuy nhiên, đến giờ phút này, những nỗ đều vô ích khiến anh ngày càng mất niềm tin vào vợ.

Đáng chú ý, ngay trên sóng livestream, doanh nhanh Kevin Nguyễn vừa chia sẻ vừa nghẹn ngào lau nước mắt. Khi bị con gái phát hiện đang khóc, anh ngay lập tức nói khéo là đang chúc mừng năm mới mọi người. Được biết, sau gần 10 năm chung sống cùng nhau, Thắm Bebe có 1 người con riêng, Kevin Nguyễn cũng có 1 người con riêng và cả 2 có 3 con chung.

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