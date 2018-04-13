Chồng hoa khôi Thu Hương trăn trở sau khi chuyển tháng lương đầu tiên cho tài xế Đỗ Văn Tiến

Sau khi giúp đỡ vợ chồng tài xế Đỗ Văn Tiến, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam trăn trở rất nhiều vì chưa có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương khác.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ những trăn trở về chuyện làm từ thiện. Nam doanh nhân tiết lộ rằng, từ ngày chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến, rất nhiều người nghèo đã tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Nam doanh nhân cũng biết đến nhiều trường hợp khó khăn hơn nữa nhưng vì sức có hạn, không thể hỗ trợ hết mọi người. Cũng trong bài chia sẻ, chồng hoa khôi Thu Hương khẳng định đã chuyển tháng lương đầu tiên cho vợ tài xế Đỗ Văn Tiến. Tuy nhiên, anh Hoài Nam vẫn nặng lòng vì không thể nhắm mắt làm ngơ trước những hoàn cảnh đáng thương khác.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam nặng lòng vì không thể ngó ngơ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: FBNV "Từ việc anh tài xế, mình nhận được và biết đến rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thương tâm... Nhưng thực lòng mình không đủ khả năng về thời gian, vật chất và phương tiện thẩm định để có thể giúp đỡ. Nhưng im lặng hay không làm gì thì mình không sao ngủ ngon được và trăn trở... Nên mình cố gắng làm được gì thì làm trong khả năng có thể.

Đôi khi muốn tạm dừng Facebook nhưng đó không phải tính cách của mình. Mình muốn kết bạn, muốn gặp gỡ và muốn thỉnh thoảng nói bậy cho vui. Nhưng hiện tại mình nặng lòng lắm. Có hỏi thăm anh lái xe, ảnh chưa xong việc và còn đau. Mình cũng đã gửi lương tháng đầu tiên cho vợ anh ý. Cuộc sống vẫn cứ đẹp và đôi khi trầm buồn. Nhưng bạn không thể quay đi chổ khác", doanh nhân Nguyễn Hoài Nam viết. Sau khi giúp đỡ tài xế Đỗ Văn Tiến, doanh nhân Hoài Nam muốn giúp nhiều người hơn nhưng chưa có điều kiện - Ảnh: FBNV Trước đó, khi hay tin tài xế Đỗ Văn Tiến đứng trước nguy cơ phải đền 240 triệu đồng, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã lập tức chuyển khoản số tiền này để giúp đỡ. Anh nhờ MC Phan Anh giao phiếu nhiệm chi đến tận tay người tài xế tốt bụng dù chưa có quyết định đền bù từ cơ quan chức năng. Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cũng hứa tặng vợ chồng người tài xế 10 triệu đồng mỗi tháng lương cho đến khi anh này được trả lại bằng lái (trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Đỗ Văn Tiến hưởng mức lương 7 triệu đồng/1 tháng). Vợ chồng tài xế Đỗ Văn Tiến đã nhận được 240 triệu và tháng lương đầu tiên - Ảnh: Internet

Sự thật phía sau câu chuyện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tức tốc chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến Nhiều người bất ngờ khi nghe MC Phan Anh chia sẻ lý do doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gấp rút chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến dù chưa có quyết định đền bù từ cơ quan chức năng.

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