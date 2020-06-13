Chồng cũ Xuân Lan đã tái hôn và sắp có con, hé hộ nhan sắc xinh đẹp của vợ mới

Hơn 10 năm sau đổ vỡ, chồng cũ Xuân Lan - đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã tìm được hạnh phúc mới bên người phụ nữ có vẻ ngoài hiền dịu, xinh đẹp.

Đạo diễn Đỗ Thành Nam là người sống kín tiếng và hiếm khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Thế nhưng trong một sự kiện mới đây, anh bất ngờ giới thiệu bà xã đang mang thai với mọi người.

Theo một số thông tin được chia sẻ, chồng cũ Xuân Lan đã tái hôn với vợ thứ 2 được gần 1 năm. Bà xã của đạo diễn Thành Nam làm cùng nghề nên luôn hỗ trợ chồng trong công việc. Hiện anh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ xinh đẹp và sắp tới sẽ chào đón con chung ra đời.

Đạo diễn Thành Nam (ngoài cùng bên phải) đưa bà xã đang mang thai đến chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Ngoài vai trò đạo diễn, chồng cũ Xuân Lan còn có khả năng chụp ảnh, hội họa và diễn xuất. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh đã góp mặt ở hơn 20 bộ phim lớn nhỏ như: Giải phóng Sài Gòn, Kính vạn hoa, Gia đình phép thuật, Vòng xoáy tình yêu... Nghiệp diễn đã giúp anh bén duyên với vai trò mới từ trợ lý, phó đạo diễn rồi trở thành đạo diễn.

Hình ảnh đám cưới của Xuân Lan và Thành Nam hơn 10 năm trước - Ảnh: Internet

Vào năm 2009, anh kết duyên với siêu mẫu Xuân Lan. Thế nhưng không lâu sau, họ không còn xuất hiện cùng nhau. Dư luận đồn đoán cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Cuối năm 2013, Xuân Lan khoe được lên chức mẹ. Cô bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, tất bật làm việc nuôi con và không một lần đề cập đến bố của bé Thỏ.

Hiện Xuân Lan đã tìm được chốn đi về hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương cô và con gái - Ảnh: FB

Sau nhiều năm đi vẻ lẻ bóng, đầu năm 2020, Xuân Lan "lên xe hoa" với Việt kiều Mỹ tên Nguyễn Ngọc Lâm. Thời gian gần đây, nàng siêu mẫu đang có dự định đưa con gái sang nước ngoài định cư.

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