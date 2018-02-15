Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ

Hậu trường 15/02/2018 15:39

Nhân ngày cuối năm, Hà Hồ chia sẻ những khoảnh khắc bé Subeo giúp mẹ trang trí Tết trong căn biệt thự triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cả gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết trong căn biệt thự đẹp như mơ. Với những mẫu nội thất đắt đỏ cùng sự bài trí gọn gàng, tinh tế của chủ nhân, mọi ngóc ngách trong nhà Hà Hồ đều đẹp đến mê mẩn.

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 1
Không khí Xuân Mậu Tuất đã rộn ràng trong nhà Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cảm xúc ngày 30 Tết, Hà Hồ cho biết mình đang rất hạnh phúc vì có con trai phụ sắp xếp cây hoa trong nhà. “Nữ hoàng giải trí” còn tiết lộ thêm, năm nay cô đã đi mua hàng loạt cây cảnh ế để giúp người dân về quê ăn Tết trọn vẹn.

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 2
Bé Subeo đảm đang giúp mẹ trang trí nhà cửa - Ảnh: FBNV

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 3

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 4

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 5
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được bài trí rất tinh tế - Ảnh: FBNV

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 6

Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 7
Năm nay, Hà Hồ ngưng chạy show Tết để sum vầy bên gia đình - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ - Ảnh 8
Không gian rộng rãi trong căn hộ triệu đô của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà không chạy show, dành thời gian ăn Tết cùng gia đình

Hồ Ngọc Hà không chạy show, dành thời gian ăn Tết cùng gia đình

Như mọi năm, Hà Hồ đều không nhận show diễn, dành thời gian đón Tết bên gia đình.

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