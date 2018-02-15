Choáng ngợp trước không gian sống đẳng cấp trong biệt thự triệu đô của mẹ con Hà Hồ

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cả gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết trong căn biệt thự đẹp như mơ. Với những mẫu nội thất đắt đỏ cùng sự bài trí gọn gàng, tinh tế của chủ nhân, mọi ngóc ngách trong nhà Hà Hồ đều đẹp đến mê mẩn.

Không khí Xuân Mậu Tuất đã rộn ràng trong nhà Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cảm xúc ngày 30 Tết, Hà Hồ cho biết mình đang rất hạnh phúc vì có con trai phụ sắp xếp cây hoa trong nhà. “Nữ hoàng giải trí” còn tiết lộ thêm, năm nay cô đã đi mua hàng loạt cây cảnh ế để giúp người dân về quê ăn Tết trọn vẹn.