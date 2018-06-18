Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa

Trước khi lấn sân sang điện ảnh và trở thành một tên tuổi đình đám của hàng loạt dự án phim bom tấn của Việt Nam, Trần Bảo Sơn là một doanh nhân vô cùng thành công - Ảnh: Internet

Nếu vợ cũ Trương Ngọc Ánh sở hữu cuộc sống sang chảnh sau ly hôn thì Trần Bảo Sơn cũng không thua kém về độ giàu sang. Ngoài cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều đồ hiệu, nam diễn viên còn khiến đồng nghiệp và người hâm mộ ghen tỵ khi sở hữu căn hộ có giá trị hơn 200 tỷ.

Căn hộ nằm ở độ cao 108m, có diện tích 300m2 với 4 bên là kính. Đây chính là vị trí tuyệt vời có thể nhìn bao quát thành phố.

Đi vào bên trong căn nhà, khán giả sẽ không thể tin vào mắt mình với nội thất sang trọng và hào nhoáng từ phòng bếp cho đến phòng khách.