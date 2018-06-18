Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa

Hậu trường 18/06/2018 14:13

Sở hữu căn hộ đắt giá bậc nhất tại trung tâm TP. HCM, Trần Bảo Sơn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống xa hoa, đáng mơ ước.

Nếu vợ cũ Trương Ngọc Ánh sở hữu cuộc sống sang chảnh sau ly hôn thì Trần Bảo Sơn cũng không thua kém về độ giàu sang. Ngoài cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều đồ hiệu, nam diễn viên còn khiến đồng nghiệp và người hâm mộ ghen tỵ khi sở hữu căn hộ có giá trị hơn 200 tỷ.

Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 1

Trước khi lấn sân sang điện ảnh và trở thành một tên tuổi đình đám của hàng loạt dự án phim bom tấn của Việt Nam, Trần Bảo Sơn là một doanh nhân vô cùng thành công - Ảnh: Internet

Căn hộ nằm ở độ cao 108m, có diện tích 300m2 với 4 bên là kính. Đây chính là vị trí tuyệt vời có thể nhìn bao quát thành phố.

Đi vào bên trong căn nhà, khán giả sẽ không thể tin vào mắt mình với nội thất sang trọng và hào nhoáng từ phòng bếp cho đến phòng khách.

Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 2
Căn hộ sang trọng của Trần Bảo Sơn ở độ cao 108m có thể nhìn toàn cảnh thành phố - Ảnh: Internet
Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 3
Căn hộ lắp 4 mặt kính với phong cách châu Âu hiện đại - Ảnh: Internet

Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 4

Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 5
Phòng ngủ được thiết kế tinh tế và gọn gàng - Ảnh: Internet
Choáng khi chiêm ngưỡng căn hộ hơn 200 tỷ của Trần Bảo Sơn, nội thất vô cùng xa hoa - Ảnh 6
Ngoài nhà cao cấp, Trần Bảo Sơn còn sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Trần Bảo Sơn Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh

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