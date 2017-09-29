Chỉ với bức ảnh này, Hồ Ngọc Hà tự tin nhận mình đẹp bẩm sinh

Hồ Ngọc Hà đăng tải một bức hình chụp cận cảnh gương mặt và khẳng định vẻ đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà tếu táo trêu đùa fan rằng cô cảm thấy rất hãnh diện với nhan sắc hiện tại của mình. Một vẻ đẹp với hàng mi cong vút không cần mascara, bờ môi trong veo chẳng cần son nước, mái tóc tự xoăn một cách lạ kỳ và đôi mắt tự nhiên có màu nâu huyền ảo mà chẳng cần đeo lens.

Dưới chia sẻ của Hà Hồ, hàng ngàn fan đã like và để lại bình luận ngợi khen thần tượng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp quên thời gian của bà mẹ một con. Thậm chí, một số fan còn ưu ái gọi “Nữ hoàng giải trí” là một kiệt tác của tạo hóa hay một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Kể từ khi bắt đầu yêu Kim Lý, Hà Hồ như đang được sống lại những khoảnh khắc của những ngày còn đôi mươi. Dù từng trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng có lẽ chưa có người đàn ông nào khiến "Nữ hoàng giải trí" yêu say đắm như tình cũ Trương Ngọc Ánh.

Giống như bất kỳ cặp đôi trẻ tuổi nào, Hà Hồ - Kim Lý cũng hẹn hò đi ăn uống, xem phim, đi du lịch và thậm chí còn kỷ niệm ngày yêu nhau mỗi tháng vô cùng lãng mạn. Nhờ tình yêu mới với tình trẻ, Hồ Ngọc Hà như bông hoa được chăm sóc nâng niu nên ngày càng xinh đẹp, rực rỡ hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-buc-anh-nay-ho-ngoc-ha-tu-tin-nhan-minh-dep-bam-sinh-toc-tu-xoan-mi-tu-cong-moi-tu-trong-mat-tu-nau-240021.html