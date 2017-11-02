Chỉ vì bức ảnh này thôi mà Bảo Thanh bị lộ bí mật che giấu suốt nhiều năm trời

Hậu trường 02/11/2017 14:08

Một bức ảnh thời mới vào nghề của Bảo Thanh đã vô tình làm lộ bí mật trên gương mặt mà trước nay nữ diễn viên vẫn kỳ công giữ kín với người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh đã ghép bức ảnh chụp từ thời đóng phim Đi qua ngày biển động và một bức ảnh mới chụp, nhờ fan so sánh sự thay đổi trên gương mặt của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dưới chia sẻ của Bảo Thanh, hàng ngàn fan đã nhanh chóng like và bình luận ngợi khen nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" của nữ chính Sống chung với mẹ chồng. Nhiều người nhận xét, dù là ảnh trước đây hay bây giờ thì Bảo Thanh vẫn luôn xinh xắn, nổi bật hơn cả bó hoa cô đang cầm trên tay.

Bức ảnh so sánh nhan sắc ngày trước và hiện tại của Bảo Thanh
Nhiều người phát hiện Bảo Thanh đã cắt mí khi cô đăng ảnh ngày mới vào nghề - Ảnh: FBNV

"Thiếu nữ bên bông xuyến chi, sau bao năm liệu có khác gì? Cả nhà có ai còn nhớ ảnh bên trái là trong phim gì không ạ? 'Đi qua ngày biển động' năm nào đó.  

Và cô gái mũ vàng năm ấy tên là Hồng Miên. Bối cảnh chính là rừng Cúc Phương tươi xanh .Tự nhiên nhìn mấy bông hoa nhỏ lại thấy nhớ hồi con gái, chỉ một vài bông hoa cũng đủ khiến phụ nữ mình trở nên trẻ trung hơn ấy” - Bảo Thanh bùi ngùi nhớ lại thời khắc thanh xuân.

Chỉ vì bức ảnh này thôi mà Bảo Thanh bị lộ bí mật che giấu suốt nhiều năm trời - Ảnh 2
Bảo Thanh lý giải việc phẫu thuật cắt mí là "bất đắc dĩ" - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ bức ảnh năm xưa, một số khán giả tinh ý phát hiện ra Bảo Thanh đã đi cắt mí, do vậy gương mặt hiện tại có phần sắc sảo hơn trước. Lo lắng bị “ném đá” vì phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên vội vàng đáp trả đanh thép:

“Thưa các chế các em là hồi bé tới giờ mắt tui 2 mí rõ ràng đó nhé.  Chẳng qua là đi diễn nhiều quá, phải dán mi nhiều nên mắt bắt đầu bị sụp mí như trong bức ảnh này, nên mới phải đi cắt mí cho nó hết sụp thôi. Chứ không phải mắt 1 mí mà cắt thành 2 đâu ạ!” - Bảo Thanh khẳng định mắt mình đẹp sẵn chứ không phải do cắt mí.

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27

Gác qua một bên những điều không vui, Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” vừa được ông xã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 27 vô cùng đáng nhớ.

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