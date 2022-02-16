Giữa tháng 1/2022, khi thấy trong người có các dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, hoa mắt, nhức đầu..., nam ca sĩ Quách Tuấn Du test nhanh và xác định dương tính Covid-19 lần 2.

Cuối tháng 9/2021, khán giả vô cùng lo lắng và hoang mang khi ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ bản thân đã bị nhiễm COVID-19. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh đi test COVID-19 và kết quả cho ra dương tính. Theo đó, nam ca sĩ viết: "Mọi người hết sức cẩn thận nha. Đi hát khu cách li cả tháng không sao, về nhà cách li 1 tháng nay kỹ lưỡng quá trời chỉ đi lấy thức ăn shipper thôi mà vậy đó. Tới công chuyện luôn. Tự test nhiều lần âm tính, nhưng thấy dấu hiệu trong người không khoẻ phải nhờ nhân viên y tế test cho chắc. Thế là tới công chuyện luôn, phải hết sức cẩn thận chiến đấu với con Covid này không được chủ quan".

Hôm 20/9, nam ca sĩ thông bao đã nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng - Ảnh chụp màn hình Sau thời gian điều trị, nam ca sĩ đã hoàn toàn bình phục và trở lại với công việc. Tuy nhiên đến mới đây, Quách Tuấn Du bất ngờ tiết lộ việc bản thân mắc Covid-19 lần 2 chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Ở lần đầu nhiễm, nam ca sĩ được điều trị tại nhà ở Việt Nam - Ảnh: FBNV Cụ thể, sau khi qua Mỹ vào tháng 12/2021, Quách Tuấn Du liên tục thiếu ngủ, nồng độ oxy hậu Covid-19 quá yếu khiến tim mạch bị ảnh hưởng. Lý do dẫn đến những hiện tượng trên được anh tiết lộ là do thay đổi múi giờ, thời tiết...

Giữa tháng 1/2022, khi thấy trong người có các dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, hoa mắt, nhức đầu..., nam ca sĩ test nhanh và xác định dương tính Covid-19 lần 2. Nam ca sĩ xác nhận nhiễm COVID-19 lần 2 - Ảnh chụp màn hình Sau đó, giọng ca 8X đã tích cực cách ly, điều trị tại nhà và khỏi bệnh. Dù vậy, việc 2 lần mắc Covid-19 khiến sức khỏe nam ca sĩ yếu đi rõ rệt. Đây cũng chính là lý do khiến anh khó thở và ngất lịm trên chuyến bay tại Mỹ hôm 26/1. "Đây là lần 2 tôi mắc Covid (lúc ở Mỹ), điều mà tôi nghĩ cũng bình thường, không riêng gì tôi mà những người từng là F0 khỏi bệnh trước đó, đã từng mắc Covid-19 như tôi. Chỉ có điều sức khỏe của mỗi người mỗi khác. Cũng chính vì mắc lần 2, nồng độ oxy bị thiếu nên tôi đã bị khó thở và ngất lịm trên máy bay với chuyến bay từ Tenesse về Cali vừa qua. Bây giờ tuy ổn nhưng thỉnh thoảng tôi hay bị nhức đầu, tức ngực một xíu, ho và dễ bị sặc đến tức lồng ngực", Quách Tuấn Du viết trên trang cá nhân.

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