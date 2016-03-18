Chàng trai trẻ được mệnh danh “ông hoàng hoa hậu”

Hậu trường 18/03/2016 10:37

Nguyễn Chiến Hữu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có chỗ đứng trong truyền thông và là người đứng sau góp phần tạo nên thành công của loạt hoa hậu Việt.

Chiến Hữu sinh năm 1990 còn được mọi người gọi với cái tên thân thiện là Cát Bụi. Chiến Hữu học chuyên ngành Học Báo chí và Truyền thông và nỗ lực không ngừng để làm việc trong môi trường showbiz đầy khó khăn và cạnh tranh.

Nguyễn Chiến Hữu người đứng phía sau làm nên sự thành công của hàng loạt Hoa hậu đình đám hiện tại.

 Mặc dù gia đình không có nhiều điều kiện sinh ra ở vùng quê nghèo Vĩnh Long nhưng với sự cố gắng và tài năng, anh một mình xây dựng sự nghiệp tại Sài Gòn và đạt được nhiều thành công trong giới truyền thông.


Chàng trai trẻ là người gắn liền với tên tuổi của loạt người đẹp trong showbiz như: Phạm Hương, May Trương, Hoa hậu Thu Hoài, Nam Em, Hà Thu, …

Những người đẹp đình đám của Chính Hữu.

Phạm Hương là một trong số ít hoa hậu nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, chính sự quản lý khôn ngoan của Chiến Hữu góp phần không nhỏ vào sự thành công của người đẹp Hải Phòng.

Anh được nhiều người nể phục khi dám nghĩ – dám làm và là một “ông lớn” quản lý nhiều người đẹp bậc nhất hiện nay.

 
Chiến Hữu bên cạnh hoa hậu Thu Hoài, ngoài chuyện công việc anh còn là người em thân thiết với người đẹp.

Trong showbiz với hàng loạt những người đẹp nhan sắc và tài năng, việc đưa được tên tuổi của một người lên hàng sao là điều vô cùng khó khăn nhưng chàng trai 1990 đã làm được điều đó khi còn rất trẻ.


“Ông trùm hoa hậu” thân thiết bên Phạm Hương và là người hỗ trợ cô trong một thời gian dài trước khi thi HHHV.
 
Người đẹp Hải Phòng tạo dáng tình cảm bên quản lý.

Á hậu Đại dương 2014 Hà Thu đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2015 tổ chức tại Đức. Sau siêu mẫu Thanh Hằng, Lê Thị Hà Thu là đại diện thứ hai của Việt Nam tại cuộc thi này. Với giải thưởng phụ Thí sinh được yêu thích nhất, người đẹp xứ Huế ghi tên mình vào top 17 chung cuộc.
 


 

Chính Hữu là người đã bên cạnh Hà Thu trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.
 
Anh cũng đưa tên tuổi của Nam Em và một số người đẹp khác đến gần hơn với công chúng.

 Được biết, sắp tới anh sẽ tiếp tục đưa người đẹp Việt tham gia các đấu trường nhan sắc Quốc tế với những kế hoạch được sắp xếp chi tiết hứa hẹn sẽ tạo thêm được nhiều tiếng vang cho nhan sắc Việt trên thế giới.

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