'Chân sút' Đoàn Văn Hậu khiến cộng đồng điên đảo vì suýt lộ hàng khi khoe ảnh ướt át trong phòng tắm

Hậu trường 06/07/2021 08:50

Không chỉ là một cầu thủ đa tài trên sân cỏ, Đoàn Văn Hậu còn khiến hội chị em ríu rít trước thân hình săn chắc, ngập tràn múi bụng không thua kém gì các nam người mẫu Việt.

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, là một trong những cầu thủ nổi tiếng trong trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chân sút gốc Thái Bình này được huấn luyện và trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Sau một thời gian đi thi đấu và cách ly xa nhà, anh đã được trở về nhà và tận hưởng những giây phút bên người thân, bạn bè của mình. Mới đây, trong lần cập nhật trang cá nhân mới nhất của mình, anh chàng khiến không ít hội chị em "xịt máu mũi" bởi thân hình vô cùng vạm vỡ và rắn chắc trong phòng tắm. 

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Hình ảnh khoe khéo thân hình vạm vỡ của Đoàn Văn Hậu trong phòng tắm - Ảnh: IGNV

Sau khi hình ảnh được đăng tải, ngay lập tức, bức “ảnh nóng” của chân sút này nhận được "bão" tim không ngừng và nhiều lời khen "có cánh" rất tích cực. Điển hình như: "Thật quá đáng", "Đã nhen", "Trời ơi anh tui lộ hàng hết"... 

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Cư dân mạng điên đảo sau bài đăng của chân sút gốc Thái Bình - Ảnh: chụp màn hình

Khác với hình ảnh mồ hôi "tuôn như mưa" trên sân bóng, cậu học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo khiến dân tình trầm trồ với gương mặt điển trai, làn da ngăm đen khỏe khoắn, thân hình nóng bỏng và lực lưỡng. Ngay cả hội chị em, cũng như cánh mày râu phải điên đảo và ghen tị "nổ đom đóm mắt".   

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Không hiếm hoi khi cư dân mạng bắt gặp những hình ảnh khoe vóc đáng săn chắc của chàng cầu thủ 9x này - Ảnh: FBNV
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Anh chàng luôn chăm chỉ tập luyện thể hình theo chế độ riêng của cầu thủ - Ảnh: Internet

Và để có được hình thể vạm vỡ như vậy, anh chàng thường phải tuân thủ theo chế độ tập luyện, dinh dưỡng riêng của cầu thủ để duy trì sức bền và tăng khối lượng cơ bắp của mình. Bởi thể, vóc dáng trở nên chuẩn đẹp là điều đương nhiên mà chân sút này có được. 

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Từ khóa:   Cầu thủ Đội tuyển quốc gia Việt Nam Các học trò Park Hang Seo

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