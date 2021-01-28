Cha đẻ của ‘Mắt biếc’ khoe quý tử thứ 2, thần thái ngút trời, đích thị người đẹp họ Đinh ‘đẻ thuê’

Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Victor Vũ vừa khoe khéo "trái ngọt" thứ hai của mình và người đẹp Đinh Ngọc Diệp. Được biết, cậu bé đã gần 6 tháng tuổi.

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp kết hôn từ năm 2016. Chân dài họ Đinh sau khi lên xe hoa đã lui về hậu trường, liên tiếp "tặng" cho vị đạo diễn hai cậu con trai như thiên thần.

Nhiều người khen ngợi em bé giống cha như hai giọt nước.

Bức ảnh trên được đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Đừng thấy con khóc mà nghĩ con yếu đuối". Cậu bé sinh tháng 8/2020, đến nay đã gần 6 tháng tuổi. Vẻ mặt và phong thái vô cùng "ngầu" giống đạo diễn.

Bức ảnh ngay sau đó đã được nhiều người khen hết lời. "Ồ. Đẹp quá anh! Như hai giọt nước!", một fan hâm mộ cho biết. Một fan khác cũng đưa bình luận đầy ngưỡng mộ: "Trông chất lừ giống bố".

Được biết, tháng 3 tới, vị đạo diễn Việt kiều dự định sẽ cho ra mắt bộ phim "Thiên thần hộ mệnh", một phong cách mới mang đậm màu sắc kinh dị và âm hưởng huyền bí. Đây là một sự thay đổi bất ngờ của đạo diễn sau những bộ phim ngọt ngào như "Mắt biếc" hay "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Bộ phim hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết đầy bất ngờ và lôi cuốn.

Trên trang cá nhân của mình, Đinh Ngọc Diệp cũng post khá nhiều ảnh của hai cậu quý tử.

Quý tử đầu tiên của cặp đôi Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp. Cậu bé được cho là có nhiều nét đẹp giống ba.

Hình ảnh đáng yêu của ba mẹ con người đẹp họ Đinh nhận được vô số lời ngợi khen của mọi người.

Vẻ đẹp tự nhiên và đáng yêu của hai mẹ con. Sau khi sinh cậu bé thứ hai, Đinh Ngọc Diệp đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng ban đầu.

Đạo diễn Victor Vũ có tên thật là Vũ Quốc Việt, sinh năm 1975, người Mỹ gốc Việt. Anh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật đã nhiều năm và thu được thành quả rực rỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-de-cua-mat-biec-khoe-quy-tu-thu-2-than-thai-ngut-troi-dich-thi-nguoi-dep-ho-dinh-de-thue-394500.html