Cụ thể, Cát Phượng cho biết: "Nữa nè trời ơi là trời. Thưa với cả nhà, Cát Phượng khẳng định một điều, Cát chưa bao giờ dùng sản phẩm này và càng không bao giờ quảng cáo cho sản phẩm này. Dùng hình ảnh của tôi để quảng cáo cáo sản phẩm của các bạn kiểu này tôi kiện nha. Đã vậy còn lập một nick giả của tôi mới ghê. Cả nhà cẩn thận nhé".

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm. Theo đó, cô cho rằng bản thân chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm này. Đặc biệt, phía có ý đồ lợi dụng hình ảnh của cô còn dùng hẳn tài khoản mạo danh cô để dễ bề lấy lòng tin từ mọi người.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ câu chuyện bản thân đã từng gặp phải khi bị lừa mua những sản phẩm kém chất lượng "tiền mất, tật mang".

Cát Phươjng kêu gọi khán giả cẩn thận và muốn đem vụ việc ra tòa

Việc nghệ sĩ bị cắt ghép hình ảnh hay thậm chí lồng giọng vào các video quảng cáo cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc (chủ yếu là mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng) không mới. Nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sĩ Mạnh Cường cho biết ông cũng bị cắt ghép hình ảnh, lồng giọng vào video quảng cáo thực phẩm chức năng nói trên. Nghệ sĩ Lệ Thủy bị ghép giọng của người khác trên hơn 10 kênh youtube quảng bá cho kênh tịnh thất Bồng Lai.

Hoa hậu H’Hen Niê cũng từng bị sử dụng hình ảnh trái phép quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý cho nam giới

Hoa hậu H’Hen Niê cũng từng bị sử dụng hình ảnh trái phép quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý cho nam giới. Sau khi các bài đăng có hình ảnh H’Hen Niê tràn lan trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên, cô nói không ký kết hợp đồng với nhãn hàng. Cô và ekip muốn liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu gỡ hình ảnh nhưng không tìm được địa chỉ, số điện thoại.