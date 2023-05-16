Cặp đôi Võ Tòng - Út Trong (Đất Phương Nam): Người sống viên mãn, kẻ chật vật mưu sinh

Sau 25 năm phát sóng phim truyền hình Đất Phương Nam vẫn luôn sống mãi trong trái tim người yêu phim. Những nhân vật phim đi vào tiềm thức và trở thành huyền thoại, trong đó Võ Tòng và Út Trong chỉ là nhân vật phụ, nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi chuyện tình đẹp nhưng bi thương. Đảm nhận hai vai diễn này là các diễn viên Lê Quang và Thuý Loan.

Thời gian gần đây, thông tin bộ phim Đất Rừng Phương Nam chuẩn bị ra mắt màn ảnh rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong khi chờ đợi bản phim mới, nhiều khán giả không khỏi hoài niệm về bộ phim truyền hình từng lấy đi nước mắt của bao người năm xưa.

Diễn viên Thúy Loan là người đảm nhận vai diễn chị Út Trong trong phim truyền hình Đất Phương Nam năm 1997. Út Trong là cô gái miền Tây mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ kiên cường và mạnh mẽ khi đứng lên chống lại sự áp bức của bọn thực dân. Dù dũng cảm nhưng chị không thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù mà ra đi. Vai diễn giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.



Sau vai diễn trong tác phẩm, vẻ đẹp của Thúy Loan lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hàn Quốc.

Là một trong những nữ diễn viên có nhan sắc trong sáng nhất màn ảnh Việt.

Sau vai diễn để đời trong Đất Phương Nam, nữ diễn viên Thúy Loan tiếp tục chinh phục khán giả với vai Út Mơ trong Chim Phóng Sinh, cô đóng cặp với diễn viên khiếm khuyết Nguyễn Văn Sáng. Bộ phim lại tiếp tục trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhờ vai diễn cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan Phim Truyền hình toàn quốc năm 1998 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trở thành nữ diễn viên nổi tiếng màn ảnh quốc tế trong phim Chiến Tranh Tình Yêu.

Nhờ lối diễn mộc mạc, nhan sắc thuần khiết Á đông khiến bao nhiêu người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế xao xuyến. Thúy Loan tiếp tục nhận vai nữ chính trong Chiến Tranh Tình Yêu đóng cùng với nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc là Ahn Jea Wook.

Trở thành nữ diễn viên nổi tiếng màn ảnh quốc tế trong phim Chiến Tranh Tình Yêu.

Vào thời điểm ấy, Thúy Loan trở thành một hiện tượng của phim Việt Nam, sánh vai cùng các ngọc nữ đương thời.Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định lập gia đình. Từ khi có con đầu lòng, cô mất hút khỏi màn ảnh Việt, không xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

Rời showbiz, Thuý Loan có cuộc sống êm ả, viên mãn bên chồng con, cô không cảm thấy luyến tiếc khi giã từ nghệ thuật

Chồng hiện tại của nữ diễn viên là một kiến trúc sư, ngoài ra anh còn là giảng viên đại học.

Sau khi rời xa showbiz, Thuý Loan lui về phụ chồng kinh doanh và chăm sóc các con. Cô có cuộc sống yên ả, viên mãn.

Sau khi làm mẹ của ba đứa con, Thúy Loan vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và cho biết sẵn sàng trở lại phim trường nếu kịch bản và ê-kíp phù hợp.

"Võ Tòng" Lê Quang

Có thể nói, Võ Tòng là vai diễn để đời, làm thay đổi cả cuộc sống của Lê Quang. Ít người biết, trước khi bước chân vào nghiệp diễn, anh từng làm chủ một quán nhậu. Tuy nhiên sau khi bén duyên với màn ảnh nhờ bộ phim Đất Phương Nam, nam diễn viên quyết định từ bỏ kinh doanh để theo đuổi niềm đam mê này.

Dù Lê Quang đóng vai gì, khán giả cũng chỉ nhớ đến nam diễn viên là Võ Tòng

Nam diễn viên từng chia sẻ với truyền thông: “Võ Tòng giống như nghệ danh của anh luôn rồi em. Nhắc Lê Quang có người còn hỏi này hỏi kia, chớ nói ông đóng vai Võ Tòng thì nhớ mặt anh liền. Anh tất nhiên là thích khán giả nhớ tới, nhưng cũng không thể sống mãi trong hào quang, ảo ảnh của một vai diễn đã qua được”.

Lê Quang hóa thân xuất sắc thành nhân vật Võ Tòng trong Đất Phương Nam.

Tuy vậy, con đường nghệ thuật Lê Quang không suôn sẻ.

Để mưu sinh, “Võ Tòng” làm cùng lúc nhiều việc. Nam diễn viên chụp ảnh, thiết kế, tráng rửa ảnh, làm MV cho các ca sĩ trẻ mới vào nghề, gom vải vụn từ các tiệm may về đan thành thảm chùi chân, thảm lau nhà rồi bỏ mối khắp Sài Gòn. Lê Quang còn làm trong một đoàn đua xe, với nhiệm vụ săn sóc viên khiêm ngoại giao với các giám đốc nhãn hàng quảng cáo của đoàn đua xe.

Dù cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Lê Quang vẫn cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người lao động khác

Khi tuổi tác đã cao, cơ hội đóng phim của Lê Quang ngày càng ít đi. Hiện tại, nam diễn viên không còn xuất hiện trên màn ảnh, mà chỉ làm công việc hậu trường như đi xin bối cảnh. Ngoài, anh còn hát ở các hội chợ, đám cưới... để kiếm thêm thu nhập. Theo chia sẻ của Lê Quang, mỗi suất hát giúp anh nhận về từ 3-5 triệu đồng.

Được diễn viên Kim Tính dẫn dắt, Lê Quang đi hát ở nhà hàng, quán bar, hội chợ. "Bài ca đất phương Nam" luôn là bài hát anh thường xuyên thể hiện