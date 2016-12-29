Cặp đôi Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài hội ngộ sau 17 năm

La Chí Tường và Lương Tiểu Băng là hai cái tên từng gây bão của làng giải trí Hoa ngữ với bộ phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”.

Nam diễn viên La Chí Tường vào vai Lương Sơn Bá khi mới 20 tuổi, còn nữ diễn viên Lương Tiểu Băng khi đó là một diễn viên khá nổi tiếng và đã ở tuổi 30. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng quả thực Lương Tiểu Băng và La Chí Tường đã khiến khán giả không thể nhận ra được điều này trong bộ phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài".

Mặc dù sau này có khá nhiều phiên bản Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài nhưng phiên bản của La Chí Tường và Lương Tiểu Băng gây được ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng nhờ bộ phim này mà cái tên La Chí Tường được nhiều người biết đến hơn.

Hội ngộ sau 17 năm, giờ đây La Chí Tường không những là một diễn viên nổi tiếng mà anh còn là một ca sỹ tài năng, còn nàng Chúc Anh Đài – Lương Tiểu Băng mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc như ngày nào.

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