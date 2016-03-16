Cao Thái Hà không hở hang vẫn đẹp khó cưỡng.

Trong sự kiện dành cho những nhà làm phim trẻ diễn ra tối 15/3, Cao Thái Hà gây chú ý khi diện thiết kế đẹp mắt của Ivan Trần. Top 5 Nữ hoàng trang sức chia sẻ , bất cứ sự kiện giải trí dù lớn hay nhỏ cô đều dành khá nhiều thời gian lựa chọn trang phục, make up để có hình ảnh đẹp nhất gửi đến khán giả yêu quý mình. Chính những hình ảnh đẹp giúp Cao Thái Hà nhận được những lời mời tham gia phim ảnh liên tiếp trong 2016.

Người đẹp chia sẻ: “Là trụ cột của gia đình , Hà ý thức được t? vi ệc phải giữ gìn bản thân và có hướng đi bền vững để có bố mẹ an tâm. Ngoài ra, fans của Hà là những bạn trẻ còn đang đi học hay công chức văn minh, nên Hà mong muốn những câu chuyện xung quanh cuộc sống vày hình ảnh có ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Ngay sau event này, Hà chuẩn bị bước vào hơn 1 tháng trên phim trường ‘Chạm vào danh vọng’ của đạo diễn Minh Cao, nên sẽ có ít thời gian tham gia sự kiện, nhưng chắc chắn sẽ lien tục cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ”.

Bất ngờ trước sắc vóc ngày càng hoàn thiện của Cao Thái Hà.

Về hướng đi riêng, Cao Thái Hà mong muốn mình được khán giả nhìn nhận mình là nữ diễn viên có thể tham gia nhiều dạng vai khác nhau. Ngoài ra cô mong muốn mình sẽ là cô gái hiền lành, dịu dàng và có hướng đi tích cực trong việc phát triển hình ảnh.

Cùng ngấm những hình ảnh của Cao Thái Hà.

Cao Thái Hà vui vẻ chụp ảnh tự sướng cùng nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc.

Make up: Nghíp Nakun

Trang phục: Ivan Trần

Photo: Vũ Huy Bình