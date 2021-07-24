Cận giỗ 49 ngày, người hâm mộ bất ngờ khi trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy đổi ảnh đại diện kèm dòng chữ: 'Vô Tri'

Hậu trường 24/07/2021 08:45

Sau hơn 1 tháng hoa hậu Thu Thủy qua đời, người hâm mộ bất ngờ khi thấy trang cá nhân của cô cập nhật ảnh đại diện.

Mới đây, trên trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy bất ngờ thay đổi hình đại diện. Hơn 1 tháng sau ngày mất vì đột quỵ, người thân của cô đã đổi ảnh đại diện bằng bức ảnh mà lúc sinh thời, Thu Thủy yêu thích nhất. Trong ảnh là khoảnh khắc hoa hậu đang đọc sách. Được biết đây là bức ảnh cũ được cô sử dụng làm ảnh đại diện lần đầu vào năm 2010, lần sử dụng gần nhất là vào năm 2018.

Cuốn sách mà Thu Thủy đọc trong bức ảnh có tên là Vô Tri của tác giả Milan Kundera. Tác phẩm kể về một cuộc hồi hương đầy tủi nhục và cay đắng của nhân vật chính Irena, người thất lạc quê hương ngay trong cuộc hồi hương của mình.

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Trang cá nhân của hoa hậu đổi ảnh đại diện - Ảnh chụp màn hình

Sau khi thấy trang cá nhân của cố hoa hậu đổi ảnh, nhiều fan hâm mộ của cô vô cùng bất ngờ và cảm giác như Thu Thủy vẫn còn ở đây. Nhiều người đã để lại bình luận cầu chúc cho cô bình an và có một cuộc sống mới tốt đẹp, an yên. 

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời vào ngày 5/6 tại Hà Nội trong sự tiếc thương của gia đình, người thân và người hâm mộ. Lúc sinh thời, hoa hậu sinh năm 1974 được ca ngợi bởi vẻ đẹp thanh thuần và trí tuệ. Cô xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 1996 nhờ cả tài lẫn sắc. 

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Hoa hậu Thu Thủy sở hữu vẻ đẹp trí tuệ - Ảnh: Internet

Sự ra đi đột ngột của Thu Thủy để lại niềm tiếc thương lớn. Hiện tại, cận giỗ 49 ngày của nàng hậu, người hâm mộ lại càng thêm nhớ thương một "bông hoa" tài sắc vẹn toàn. 

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Giữa đêm ngày cuối tháng 6 (30/6), trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy bỗng xuất hiện bài viết lạ khiến một số cư dân mạng giật mình, thậm chí lạnh sống lưng. 

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