Cao Ngọc Văn (Rita Kao) – cô gái sinh năm 1991 tại Đài Loan, sở hữu vẻ đẹp mà người Nhật vô cùng yêu thích. Từ đường nét khuôn mặt cho đến đường nét cơ thể, ở cô đều toát lên vẻ đẹp không tì vết.

Khi còn là sinh viên, cô từng là hoa khôi của trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, người đẹp này được đào tạo để trở thành tiếp viên hàng không. Hiện nay, cô gái trẻ này được mệnh danh là một trong những nữ tiếp viên xinh đẹp nhất Đài Loan.

Với mái tóc dài cùng gương mặt thanh tú, truyền thông Nhật Bản đặc biệt ưu ái người đẹp đến từ Đài Loan này đồng thời ví von cô chính là nữ tiếp viên xinh đẹp “ngàn năm mới xuất hiện”.

Trái ngược sự tung hô từ Nhật Bản, sau khi thông tin về cô gái này được đăng tải, có nhiều dòng ý kiến trái chiều tại Trung Quốc. Nhiều độc giả cho rằng, vẻ đẹp của Cao Ngọc Văn quá bình thường: “Người Nhật chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, Nhật Bản cũng không có mỹ nhân. Như thế này mà cũng nói là vẻ đẹp ngàn năm xuất hiện thì nhan sắc như vợ tôi phải vạn năm mới có”. Cùng ý kiến đó, rất nhiều bình luận cho rằng cô gái Đài Loan này không xinh đẹp như truyền thông Nhật Bản ca tụng.

Được biết rằng, phía Nhật Bản rất quan tâm đến Cao Ngọc Văn. Nhiều kênh truyền thông cũng liên hệ với cô tiếp viên xinh đẹp này để phỏng vấn. Cuộc sống của người đẹp họ Cao thay đổi khá nhiều từ khi được báo giới chú ý tới.