Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện'

Hậu trường 15/05/2017 14:42

Mới đây, việc truyền thông Nhật Bản ví von 1 nữ tiếp viên hàng không Đài Loan là người đẹp 'ngàn năm mới xuất hiện' đã gây bão dư luận.

Cao Ngọc Văn (Rita Kao) – cô gái sinh năm 1991 tại Đài Loan, sở hữu vẻ đẹp mà người Nhật vô cùng yêu thích. Từ đường nét khuôn mặt cho đến đường nét cơ thể, ở cô đều toát lên vẻ đẹp không tì vết.

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 1
Vẻ đẹp gợi cảm của nữ tiếp viên hàng không Cao Ngọc Văn

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 2

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 3

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 4

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 5
Cô gái này sở hữu vẻ đẹp mà người Nhật vô cùng yêu thích 

Khi còn là sinh viên, cô từng là hoa khôi của trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, người đẹp này được đào tạo để trở thành tiếp viên hàng không. Hiện nay, cô gái trẻ này được mệnh danh là một trong những nữ tiếp viên xinh đẹp nhất Đài Loan.

Với mái tóc dài cùng gương mặt thanh tú, truyền thông Nhật Bản đặc biệt ưu ái người đẹp đến từ Đài Loan này đồng thời ví von cô chính là nữ tiếp viên xinh đẹp “ngàn năm mới xuất hiện”.

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 6

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 7
Từ khuôn mặt cho tới hình thể, Cao Ngọc Văn đều vô cùng xinh đẹp

Trái ngược sự tung hô từ Nhật Bản, sau khi thông tin về cô gái này được đăng tải, có nhiều dòng ý kiến trái chiều tại Trung Quốc. Nhiều độc giả cho rằng, vẻ đẹp của Cao Ngọc Văn quá bình thường: “Người Nhật chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, Nhật Bản cũng không có mỹ nhân. Như thế này mà cũng nói là vẻ đẹp ngàn năm xuất hiện thì nhan sắc như vợ tôi phải vạn năm mới có”. Cùng ý kiến đó, rất nhiều bình luận cho rằng cô gái Đài Loan này không xinh đẹp như truyền thông Nhật Bản ca tụng.

Cận cảnh dung nhan gây tranh cãi của nữ tiếp viên hàng không 'ngàn năm mới xuất hiện' - Ảnh 8
Cuộc sống của cô gái này thay đổi khá nhiều kể từ khi được truyền thông Nhật chú ý

Được biết rằng, phía Nhật Bản rất quan tâm đến Cao Ngọc Văn. Nhiều kênh truyền thông cũng liên hệ với cô tiếp viên xinh đẹp này để phỏng vấn. Cuộc sống của người đẹp họ Cao thay đổi khá nhiều từ khi được báo giới chú ý tới.

 

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính

Không những khoe chân dài và eo thon, Phạm Băng Băng còn gây ấn tượng mạnh với tóc ngắn cá tính tại một sự kiện được tổ chức tại Tokyo.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Nhân Hoa Ngữ tiếp viên hàng không nữ tiếp viên nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 32 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42