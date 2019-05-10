Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’

Hậu trường 10/05/2019 16:49

Trong làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ chỉ vì ham mê cờ bạc mà đánh mất danh tiếng, tán gia bại sản, thậm chí vướng vào lao lý.

Đều là những nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến nhưng đứng trước cám dỗ của cuộc đời, những con người đã từng cống hiến hết mình vì nghệ thuật cũng chẳng thể “giữ mình”. Họ chấp nhận đánh đổi hào quang chỉ để biến mình thành “con nghiện cờ bạc” đến mức tán gia bại sản, vướng vào lao lý.

Hồng Tơ

Ngày 7/5 vừa qua, nghệ sĩ Hồng Tơ đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp thân thiết của anh cảm thấy thất vọng và buồn bã bởi trước đó họ đã từng nhiều lần khuyên can nhưng không thành.

Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’ - Ảnh 1
Nhiều người trong giới đều biết Hồng Tơ nghiện cờ bạc - Ảnh: Internet

Được biết, Hồng Tơ từng nợ cờ bạc lên đến hàng trăm cây vàng, phải bán tất cả gia sản để trả nợ. Thậm chí, nam diễn viên còn bị giang hồ truy sát vì vay tiền xã hội đen. Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

La Thành

Năm 2018, showbiz Việt không khỏi xôn xao khi những đoạn tin nhắn giữa La Thành và chủ nợ được lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, nam diễn viên vướng vào vòng xoáy nợ nần vì thua cờ bạc. Thậm chí La Thành từng phải cầu xin chủ nợ: "Anh chị cho em con đường sống". Bên cạnh đó, La Thành còn bị tố quỵt nợ bỏ trốn, bỏ lại tất cả công việc.

Là một diễn viên hài triển vọng của làng giải trí nhưng nam diễn viên vẫn mắc phải sai lầm buộc khán giả phải quay lưng với anh.

Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’ - Ảnh 2
La Thành đã để lỡ mất sự nghiệp vì scandal quỵt nợ - Ảnh: Internet

Thương Tín

Tháng 10/2017, Thương Tín khiến nhiều người bàng hoàng khi bị bắt vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê do anh làm chủ. Thời điểm đó, hình ảnh của anh trong mắt công chúng hoàn toàn sụp đổ, danh tiếng bị hủy hoại dẫn đến sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Sau khi tại ngoại, Thương Tín trở lại với nghệ thuật để kiếm tiền lo cho gia đình. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn cảm thấy bình yên khi bản thân đã vượt qua cám dỗ và lấy lại được niềm tin cuộc sống.

Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’ - Ảnh 3
Thương Tín giờ đây đã làm lại từ đầu, từ bỏ hoàn toàn thói cờ bạc - Ảnh: Internet

Siu Black

Năm 2013, người hâm mộ từng ngỡ ngàng khi thông tin Siu Black "vỡ nợ" lên đến hàng chục tỷ đồng do kinh doanh thua lỗ và ham mê cờ bạc tràn lan trên các mặt báo.

Từ một người nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu quý, Siu Black trở thành kẻ trắng tay, lâm vào cảnh khốn đốn vì nợ nần. Thậm chí trong một buổi biểu diễn, chủ nợ còn vây kín phía ngoài để tìm nữ ca sĩ buộc cô phải rời khỏi sân khấu ngay trong đêm.

Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’ - Ảnh 4
Siu Black là một trong những nghệ sĩ vỡ nợ vì cờ bạc - Ảnh: Internet

Kim Tử Long

Năm 2013, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ bị công an bắt với tội danh đánh bạc và bị thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng hàng nghìn USD. Sau scandal này, hàng loạt show truyền hình Kim Tử Long tham gia trước đó đều đồng loạt cắt bỏ hình ảnh của anh, còn khán giả thì tỏ ra vô cùng thất vọng.

Cái giá phải trả cho nghệ sĩ Việt khi lao vào 'kiếp đỏ đen': Hào quang sân khấu lụi tàn, gia sản ‘không cánh mà bay’ - Ảnh 5
Kim Tử Long khiến nhiều người bàng hoàng khi anh bị bắt vì đánh bạc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Kim Tử Long vẫn đang hoạt động nghệ thuật và có cuộc sống đầm ấm bên gia đình.

Nghệ sĩ Hồng Tơ: Từng trốn trong toilet vì bị giang hồ truy sát, Tấn Beo nhiều lần khuyên can nhưng vẫn ‘ngựa quen đường cũ’

Nghệ sĩ Hồng Tơ: Từng trốn trong toilet vì bị giang hồ truy sát, Tấn Beo nhiều lần khuyên can nhưng vẫn ‘ngựa quen đường cũ’

Tối 7/5, thông tin nghệ sĩ Hồng Tơ bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến hành vi đánh bạc khiến nhiều người bàng hoàng.

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